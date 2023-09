Hospital Geral de Cuiabá e Eccor realizam cirurgias cardiovasculares com técnica minimamente invasiva

Por Soraya Ludmila

Uma das preocupações em relação a quaisquer cirurgias, incluindo as cardiovasculares, é a recuperação, por causa das aberturas convencionais, por exemplo as feitas no tórax ou no mediastino via esternotomia.

Mas, atualmente, já existem as técnicas de Cirurgias Minimamente Invasivas (MICS). A equipe de cirurgia cardiovascular do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (ECCOR-HG), está realizando desde quinta-feira (24.08) seis cirurgias, sem a necessidade de abertura do osso esterno.

O cirurgião cardiovascular da Eccor e chefe do programa de residência médica do HG, Dr. Gibran Roder Feguri explica que algumas dessas cirurgias já estão sendo realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no hospital geral: “Hoje faremos cirurgias cardiovasculares sobre as válvulas mitral, aórtica e tricúspide, todas com técnica diferenciada no sentido de preservação ao máximo das valvas cardíacas nativas, tudo isso com o uso da MICS”.

Essa técnica já foi introduzida no ano passado nos pacientes atendidos no Hospital Geral. É importante ressaltar que nem todos os pacientes são candidatos a esses procedimentos minimamente invasivos e a decisão de qual abordagem usar depende de vários fatores, incluindo a condição do paciente, a complexidade da cirurgia e a experiência do cirurgião.

O Dr. Gibran destaca que por meio de pequenas incisões de cerca de oito centímetros no tórax, com ou sem auxílio de vídeo, que permite uma visão mais ampliada do campo e possibilita a realização de procedimentos nas artérias e válvulas cardíacas.

“A principal vantagem para o paciente é uma recuperação mais rápida e com menos restrições. Além disso, o tempo de internação hospitalar e de UTI é menor. Por exemplo, o paciente que é operado de troca valvar de forma convencional, toda vez que ele for deitar, precisa ser de barriga pra cima no início (por 30 dias). Já com a cirurgia minimamente invasiva, ele pode dormir até na rede ou levemente inclinado de lado que não vai ter complicações”, conta o médico.

O Dr. Gibran finaliza dizendo que todos os equipamentos e instrumentos foram adquiridos com recursos próprios da Equipe e a sala do centro cirúrgico foram adequadas pelo hospital geral para as operações.

A nossa equipe de cirurgia cardiovascular e marca-passo é pioneira no Estado para as MICS.

É um passo a mais para melhor atender os pacientes dessa área e oferecer tecnologia de ponta para a população Mato-grossense”.

Referência em Cirurgias Cardiovasculares

O Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá é habilitado como Referência Estadual em alta complexidade cardiovascular, apto a realizar procedimentos considerados de grande porte, como cirurgias de revascularização do miocárdio (ponte de safena), cirurgias valvulares (válvulas do coração), cirurgias de aorta, cirurgias associadas, entre outras.