Heineken® facilita acesso à energia verde para bares e restaurantes com meta de alcançar 50% dos pontos de venda da marca no Brasil, até 2030

Publicado por: Rosano Almeida

Por Heineken

A partir deste mês, a Heineken® dá início a um projeto que visa levar energia renovável a 50% dos bares e restaurantes de 19 capitais brasileiras, até 2030. O compromisso firmado pela marca faz parte da estratégia da cervejaria em alavancar o uso de fontes limpas de energia, iniciado a partir da produção da cerveja com energia 100% renovável, anunciado em dezembro de 2020. Agora, o objetivo é ir além da produção, facilitando o acesso a pontos de vendas, com benefícios aos negócios dos parceiros e maior impacto ao meio ambiente.

Por meio da adesão a iniciativa, bares e pontos de vendas podem ter uma redução de até 40% em suas contas de energia. A participação é gratuita, sem taxas de adesão, sem instalação e sem fidelidade. Um processo simples para dar continuidade à jornada da marca na construção de um mundo mais verde, diminuindo o impacto ambiental e fomentando o mercado de geração de energia sustentável e distribuída.

O estabelecimento só precisará se cadastrar em uma plataforma digital que vai conectá-lo a uma fonte de geração de energia verde. A distribuição de energia será feita normalmente pela rede da concessionária de energia, e o estabelecimento não terá nenhum tipo de custo, taxa de adesão, ou necessidade de qualquer adaptação no sistema elétrico atual.

“O movimento reforça nosso compromisso com o planeta, e um novo passo para um futuro mais verde para as próximas gerações. É uma parceria em que conseguimos levar uma alternativa inovadora, ecologicamente sustentável e que beneficia a cadeia de negócios”, comenta Gabriel D’Angelo Braz, diretor de marketing da marca Heineken® no Brasil.

Fases do Projeto

O projeto, operacionalizado em parceria com geradores regionais de energia renovável, entra em fase piloto em agosto, inicialmente em Florianópolis, Curitiba e Cuiabá. Em outubro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Goiânia, Distrito Federal, e Rio de Janeiro passam a figurar na lista de capitais atendidas. Para facilitar a adesão dos pontos de venda parceiros da cervejaria, a Heineken® disponibiliza o site https://www.heinekenenergiaverde.com.br onde é necessário fazer um breve cadastro. A partir de 2022, o programa já atenderá 19 capitais brasileiras, sendo elas: Maceió, Salvador, Fortaleza, Vitória, Goiânia, São Luis, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis, Palmas e Brasília – DF.

Com isso, a Heineken® almeja chegar no ano de 2030 com 50% de seus pontos de vendas beneficiados pelo programa. A disponibilidade do serviço será ampliada gradualmente, para além das capitais federais. A rede de atendimento estará disponível no portal.

“Definimos metas de sustentabilidade ambiciosas e sabemos que será uma longa jornada de múltiplos esforços, e nossas marcas têm papel fundamental em realizar ações concretas que cheguem até nossos clientes e consumidores. O compromisso da marca está alinhado com a estratégia de sustentabilidade do Grupo HEINEKEN no Brasil de neutralizar as emissões de carbono em toda a cadeia de valor até 2040”, afirma Ornella Vilardo, Gerente de Sustentabilidade do Grupo HEINEKEN no Brasil.

Heineken GREEN YOUR CITY

O projeto de energia distribuída é parte da plataforma recém lançada GREEN YOUR CITY, um movimento da marca Heineken® para ressignificar o espaço urbano e a vida noturna pós-pandemia, de forma colaborativa e responsável, tendo como um dos pilares parcerias com espaços que também pensam a cidade diferente.

O objetivo é ir além de aporte financeiro, propondo um elo entre o agora e o futuro, garantindo que estes espaços sociais estejam sempre presentes na rotina de quem estava acostumado a aproveitar a agenda de eventos culturais. “A ideia é que possamos apoiar de ponta a ponta os nossos parceiros, na energia que eles utilizam, nas atrações que envolvem o público e oferecendo soluções de circularidade para os resíduos, criando assim um futuro cada dia mais verde”, explica Gabriel.

Neste primeiro momento, a Casa de Francisca, Bona Casa de Música, ambos lugares emblemáticos da capital paulista, e outros pontos culturais dos mais variados segmentos farão parte da iniciativa, entre eles Exit, Audio Club, Fatz + Praça, Heavy House, Estepe, Cavepool, e o Studio SP, casa famosa em São Paulo que fechou suas portas em 2013, e que agora retomará suas atividades com apoio da marca. Novas parcerias e iniciativas da plataforma serão divulgadas em breve.

Produção com energia renovável+.

Em dezembro de 2020, a marca Heineken® avançou na produção e envasamento da cerveja com uso de energia 100% renovável, nas Unidades de Araraquara (SP), Alagoinhas (BA) e Ponta Grossa (PR), que já operam com energia limpa tanto térmica como elétrica. Até 2023, a cervejaria de Jacareí (SP), que já opera com 100% de energia elétrica de fontes renováveis, ganhará novas caldeiras de biomassa, convertendo assim essa e todas as outras oito cervejarias no Brasil para operarem unicamente com energia verde na produção de todos os produtos do portfólio da companhia.

Saiba mais sobre as ações de Sustentabilidade do Grupo HEINEKEN no Brasil no

site https://www.heineken.com.br/energiaverde

Sobre o Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken®, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau, Kirin Ichiban e Lagunitas. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa.

Informações adicionais:

https://www.heinekenbrasil.com.br

Agência Lema