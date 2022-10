Friboi de Diamantino (MT) recebe 900 animais para a 9ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade

Por Irvin Dias

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) promove a 9ª etapa nacional do 24º Circuito Nelore de Qualidade, nos dias 5 e 6 de outubro, na unidade da Friboi em Diamantino (MT). A expectativa do frigorífico é de que cerca de 900 animais Nelore participem dos abates, entre machos e fêmeas. A atual edição do circuito tem o apoio de Friboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. A etapa será realizada em parceria com a Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT).

“Mato Grosso tem grande desempenho na produção pecuária e Diamantino apresenta igual importância quando falamos nas cidades mais produtivas no estado, o que nos deixa com boa expectativa para esta etapa do Circuito”, destaca André Locateli, gerente executivo da ACNB.

“Aldo Rezende Telles, presidente da ACNMT acredita que “o número de animais avaliados e de pecuaristas participantes mantenha-se em ótimo nível, assim como em 2021”. O dirigente completa dizendo que “a promoção de uma iniciativa como essa em Diamantino mantém a produção aquecida, gerando emprego e renda à população”.

Em 2021, a etapa de Diamantino foi promovida em julho, com grande participação de neloristas. A cidade recebeu, naquela ocasião, 1.161 animais Nelore. Foram avaliados tecnicamente 811 machos e 350 fêmeas, levados por 11 pecuaristas da região. A etapa realizada na cidade mato-grossense foi a terceira maior em número de animais participantes na edição passada.

Novo campeonato

Um dos destaques do Circuito Nelore de Qualidade 2022 é o Campeonato Melhores Lotes de Carcaças de Animais com Pai Identificado. O campeonato tem como objetivo reunir dados de características de carcaças de progênies de reprodutores Nelore e Nelore Mocho, a fim de evidenciar o impacto do uso de genética selecionada na melhoria da eficiência produtiva e da qualidade da carne.

Calendário nacional

As próximas etapas nacionais do Circuito acontecem nas seguintes datas:

· 10 de outubro – Friboi – Barra do Garças (MT)

· 11 de outubro – Friboi – Vilhena (RO)

· 13 de outubro – Friboi – Senador Canedo (GO)

· 14 de outubro – Friboi – Marabá (PA)

· 18 de outubro – Friboi – Naviraí (MS)

· 20 de outubro – Friboi – Redenção (PA)

· 21 de outubro – Friboi – Santana do Araguaia (PA)

· 25 de outubro – Friboi – Lins (SP)

· 27 de outubro – Frisa – Nanuque (MG)

· 03 de novembro – Fribal – Imperatriz (MA)

· 07 de novembro – Friboi – São Miguel do Guaporé (RO)

· 08 de novembro – Friboi – Anastácio (MS)

· 10 de novembro – Friboi – Unid. I – Campo Grande (MS)

· 16 de novembro – Friboi – Pimenta Bueno (RO)

· 17 de novembro – Friboi – Itapetinga (BA)

· 18 de novembro – Friboi – Tucumã (PA)

· 18 de novembro – Frisa – Teixeira de Freitas (BA)

· 22 de novembro – Friboi – Andradina (SP)

· 24 de novembro – Friboi – Unid. II – Campo Grande (MS)

Contatos para inscrições

Para participar do Circuito Nelore de Qualidade em Diamantino (MT), os pecuaristas devem entrar em contato com a unidade Friboi local pelo telefone (65) 3337-3545 ou 99672-0447 – falar com Bruno; (65) 99965-4607 – falar com Paulo; (65) 99663-1551 – falar com Arthur; (65) 99676-2654 – falar com Victor; ou (65) 99650-5839 – falar com Fernando.

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Fribal e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.