Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá inaugura o Pronto Atendimento HG Saúde

Por Soraya Medeiros

Em comemoração aos 80 anos do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG), foi inaugurado nesta sexta-feira (30.09), o novo Pronto Atendimento HG Saúde com atendimento 24 horas para pacientes de convênios e particulares nas especialidades de Clínica Médica, Cardiologia e Obstetrícia.

A nova área conta com 5 leitos de observação e um leito de estabilização, além de consultórios médicos, uma sala de espera e estacionamento exclusivo.

Até o momento 6 convênios já são contemplados. O novo espaço físico está instalado na Rua 13 de Junho, Nº 2.101, local de fácil acesso.

Segundo a presidente do HG, Dra. Flávia Silvestre, o local foi projetado cuidadosamente para garantir a privacidade, o conforto e o bem-estar de todos os pacientes, enquanto realizam seus exames e recebem o atendimento dos médicos especializados.

“Procuramos trazer aos pacientes que tenham algum plano de saúde ou pacientes privados, a mesma qualidade e excelência de assistência que ofertamos ao paciente SUS, visando agilidade no atendimento e resolutividade no tratamento”, destaca a presidente.

O diretor clínico do HG, Dr. Antônio Raimundo Figueiredo Filho, destaca que os objetivos do HG Saúde são proporcionar um ambiente com a identidade do hospital, deixando os pacientes mais à vontade para a realização dos procedimentos e acompanhados de toda dedicação do nosso corpo clínico e multidisciplinar.

“Ter um modelo integrado, focado desde a prevenção até a reabilitação após uma doença mais complexa, é o nosso propósito. Aos poucos estamos avançando e nos consolidando como uma instituição de saúde de referência aos convênios”, afirma o médico.

Agora aguardamos ansiosos a continuidade das ações festivas dos 80 anos de fundação, com a inauguração do retrofit de toda a fachada da instituição.