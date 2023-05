Fiagril participa de feiras agropecuárias e fomenta mercado agrícola

A Empresa participa de três feiras nos estados de Tocantins e Mato Grosso

Da Assessoria

Para fomentar o mercado de insumos agrícolas e serviços ao produtor rural em todo país, a empresa Fiagril é presença confirmada nos principais eventos e feiras agropecuárias. Somente neste bimestre, a empresa participa de três feiras nos estados de Tocantins e Mato Grosso.

Com a participação, a Fiagril se consolida como referência quando o assunto é assistência técnica aos profissionais e às atividades ligadas ao agro. A empresa possui mais de 35 anos de experiência e atualmente está presente nos estados de Mato Grosso, Tocantins, Pará e Rondônia.

Em Tocantins, a Fiagril participa da 23ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins), que aconteceu na última semana na capital, Palmas. A feira tem uma programação voltada para discutir, como tema central, a Compliance no Agro e as normas que regulam o agronegócio e fazem com que o produtor atue na legalidade ambiental, trabalhista e sanitária.

Na Agrotins, a Fiagril contou com um estande para receber os visitantes e apresentar seu portfólio e as tendências e soluções para o mercado agrícola.

Já em Mato Grosso, a Fiagril participou da 7ª edição da Tecno Alta, realizada em Alta Floresta também ao longo da última semana. O evento é um dos principais da região Norte do estado, que é um grande polo do agro brasileiro, pois abrange 17 municípios com maior produção agropecuária do país.

A TecnoAlta discutiu nesta edição sobre mercado de carbono e a produtividade e rentabilidade do agronegócio. Além disso, haverá ainda uma feira técnica com os expositores, onde a Friagril também estará com seu estande apresentando seus serviços e produtos.

Já no final deste mês, de 31 de maio a 03 de junho, a Fiagril participará da Oeste Rural Show, na cidade mato-grossense de Pontes e Lacerda. Em sua 3ª edição, a Oeste Rural Show terá como tema “O Futuro é Agro”. E Agora” e, assim como nas demais feiras, terá uma programação com uma diversidade de palestras e uma feira de negócios, que segue até 03 de junho.

De acordo com Henrique Mazzardo, CEO da Fiagril, essas feiras e eventos do agro são uma grande chance de a empresa estreitar o relacionamento junto ao produtor rural e demonstrar o que há de mais moderno no segmento.

Além de referência na distribuição de insumos agrícolas e assistência técnica, a Fiagril também é destaque na originação de grãos e na produção de biodiesel e realiza negócios com mais de 10 países, principalmente por meio de transações com o continente asiático.