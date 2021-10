FGV IBRE: nova lei de licitações em debate em série de webinar

Publicado por: Rosano Almeida

Por Janaína Salles

As novas regras para aquisições e contratações de produtos e serviços pelos órgãos públicos devem facilitar o processo, conferindo mais rapidez e eficiência nas compras governamentais. Para debater a inovação nos processos de licitação, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) e o Instituto Nacional da Contratação Pública (INCP) promovem dois webinários, dias 18 e 25 de outubro, das 10h às 12h. Os encontros virtuais são gratuitos.

No primeiro webinar, Aspectos Econômicos da Contratação Pública na Lei 14.133/2, dia 18, especialistas do INPC irão explicar e debater aspectos como pesquisa de preços, metodologias de formação de estimativa de preços, reequilíbrio econômico-financeiro e Sistema de Registro de Preços (SRP). Uma oportunidade para quem quer compreender melhor como são definidas as políticas de preços dos contratos.

Participam do evento pelo INPC: Luciano Elias Reis, vice-presidente; Marcus Vinicius Reis de Alcântara, diretor financeiro; Hamilton Bonatto, membro fundador; e Ronny Charles Lopes de Torres, secretário-geral. Os palestrantes contam com a moderação de Tulio Barbosa, superintendente de Infraestrutura e Mercados Governamentais do FGV IBRE, unidade da FGV com expertise em elaboração de referenciais de preços para instituições governamentais.

Já o segundo webinar A Lei 14.133/21, seus desafios práticos e propostas de solução, que acontece dia 25, inclui na pauta temas como assessoria jurídica, duração de contratos, além de aspectos como gestão de riscos e recursos. O encontro contará com as palestras de Tulio Barbosa (FGV IBRE) e de especialistas do INPC – Murilo Jacoby Fernandes, diretor executivo; Dawison Barcelos, diretor de Comunicação e Relações Institucionais; Paulo Reis, membro fundador; Ronny Charles Lopes de Torres, secretário-geral; Rodrigo Pironti, membro fundador; e Gabriela Verona Pércio, presidente, moderadora da mesa virtual.