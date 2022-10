Faltando sete dias para eleição, Medeiros aposta na vitória de Bolsonaro

Da assessoria do Deputado Federal José Medeiros

Faltando sete dias para o segundo turno das eleições, o deputado federal José Medeiros (PL) está confiante na vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL) e faz um apelo para que o PT aceite a derrota de forma democrática e pacífica. Para o parlamentar, a reeleição de Bolsonaro é uma resposta direta da população, que além de aprovar o atual governo está dando um não à corrupção. “Até a indústria das pesquisas teve que recuar e já está admitindo a derrota do ex-presidente Lula (PT). Agora, esperamos que os petistas aceitem a derrota e não causem instabilidade política no país. O PT e seus puxadinhos não precisam ser aliados do presidente Bolsonaro. Eles precisam ser aliados do povo brasileiro e respeitar a vontade popular”, afirma o parlamentar, que foi reeleito este ano por mais quatro anos na Câmara Federal.

No próximo dia 30, de acordo com Medeiros, a população brasileira vai dar um basta no modelo de gestão petista que quebrou o país deixando um rastro de corrupção e milhares de desempregados. “Acreditar que o chefe da quadrilha do PT poderia ser eleito novamente presidente é subestimar a inteligência da população brasileira. As pessoas não esqueceram a roubalheira que foi o governo petista”.

Apesar do cenário favorável para a reeleição de Bolsonaro, Medeiros faz um apelo para os apoiadores do presidente intensificarem a campanha nesses últimos dias. A intenção é diminuir a abstenção e ampliar a votação em todo o país. Para isso, Medeiros está participando de reuniões e atos de campanha em Mato Grosso e em outros estados. Nesta quarta-feira (19), o deputado federal participou de um adesivaço em Cuiabá junto com os deputados estaduais Elizeu Nascimento, Delegado Claudinei e Gilberto Cattani, os três do PL, e o presidente da Aprosoja Brasil, Antonio Galvan (PTB).

“Estamos indo para às ruas, intensificando o corpo a corpo com as pessoas com o objetivo de reforçar o pedido de voto e desconstruir as mentiras que o PT vem contando na tentativa desesperada de ganhar a eleição. Precisamos unir forças, para impedir que o criminoso {Lula} seja reconduzido à cena do crime”, disse o parlamentar, que este ano foi eleito o melhor deputado federal de Mato Grosso.

Agenda

Nesta sexta-feira (21), Medeiros cumpriu agenda institucional no município de Campo Novo do Parecis. No sábado (22), às 8 horas, o parlamentar participou de um adesivaço na rotatória da UFMT, em Cuiabá. Já às 13 horas, de uma carreata organizada pelos caminhoneiros e empresas de transportes da Capital. No domingo (23), Medeiros fez campanha em vários municípios da Baixada Cuiabana.