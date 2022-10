Com mais de 70% de unidades vendidas, Florais Cerrado é destaque em evento de premiação da Ginco

A construtora é pioneira e uma das poucas a prestigiar o trabalho dos corretores que representam a marca na hora da venda

Da Assessoria

A Ginco Urbanismo realizou uma premiação especial para os corretores que atuam em parceria com a empresa para reconhecer o valor do trabalho desses profissionais. O evento foi realizado na última semana e marcou ainda o sucesso de vendas do Florais Cerrado, empreendimento da marca que, apesar de lançado há apenas um mês, já conta com 70% das suas unidades vendidas.

A construtora é pioneira e uma das poucas a prestigiar e reconhecer o trabalho árduo dos corretores. Ao todo, foram oito premiados entre parceiros, colaboradores da própria Ginco Urbanismo e ainda o destaque em “time de vendas”, que foram agraciados com motocicletas, aparelhos de celular e prêmio no valor de R$ 30 mil para a imobiliária parceira que mais vendeu lotes.

Mônica Martins foi uma das profissionais que participou do evento. Ela comenta as qualidades dos empreendimentos Ginco Urbanismo, em especial o Florais Cerrado, e que ocasionaram a “explosão de vendas”. “Primeiramente, que ele está em uma área beneficiada com a finalização da obra de duplicação da BR-163. Além disso, é um condomínio que irá oferecer qualidade de vida, lazer, segurança e mais”.

O Florais do Cerrado foi lançado em setembro e está localizado na Avenida Arquimedes Pereira Lima, em Cuiabá. Ele foi pensado para famílias menores, porém, a infraestrutura conta com todos os aspectos do padrão de um “Florais”, como segurança, videomonitoramento 24h, pet park, espelho d’água, bicicletário, local para feiras e eventos, horta e pomar.

Ao todo, são 833 lotes residenciais com terrenos a partir de 200 metros quadrados. Além disso, a área conta com piscina, churrasqueiras, quadras poliesportivas, campo e minicampo de futebol, quadra de areia, além do “Clube Cerrado”, que concretiza o conceito de uma espécie de clube dentro do condomínio, exclusivamente para os moradores locais.

Esse é o primeiro empreendimento da construtora a ser lançado na região do Coxipó, uma das áreas da capital mais populosas e em amplo crescimento econômico. O corretor André Griebel destaca o perfil transformador do imóvel. “Vai levar moradia de qualidade e agregar valor. Muitos clientes destacam que ele foi pensado para atender desde uma família, como para quem quer morar só”, explicou.

“Estamos sempre atentos em desenvolver projetos que consigam atender as necessidades das pessoas e que possibilitem para os clientes o acesso ao maior número de serviços que elas utilizam rotineiramente, dentro do próprio local onde moram. Além disso, estamos expandindo nossa área de atuação dentro da capital, para sempre atender a todos os públicos”, finalizou Júlio Braz, diretor da Ginco.

