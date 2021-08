Faculdade da capital mato-grossense tem DNA-USP e garante qualidade na formação dos alunos

Publicado por: Rosano Almeida

Assegurar conteúdos de qualidade, com professores totalmente qualificados, além de promover oportunidades de aprendizagem no decorrer da formação dos seus alunos é um dos princípios de uma conceituada faculdade da capital mato-grossense, que também tem orgulho de carregar a marca DNA-USP.

“O DNA-USP é um importante selo criado para identificar empresas constituídas por alunos, ex-alunos e pesquisadores que passaram pela Universidade de São Paulo ao longo dos anos, bem como empresas resultantes de processos de incubação ou de aceleração em alguma das incubadoras associadas à USP”, explicou Marcus Crepaldi, diretor da Faculdade Faipe.

Crepaldi é o fundador da Faculdade Faipe. Ele se formou na USP e hoje liga seu aprendizado e experiência adquirida na universidade paulista para aprimorar cada vez mais a qualidade da formação dos graduandos e pós-graduandos da universidade que coordena em Mato Grosso.

“Temos muita satisfação de possuir essa marca, que é também uma garantia da qualidade do ensino oferecido em nossa faculdade, e fazer parte do seleto grupo de empresas que estão aptas a utilizar esse selo é uma grande honra. Isso reforça o nosso compromisso com a excelência do aprendizado dos nossos graduandos e pós-graduandos da Faipe”, afirmou Crepaldi.

Crepaldi lembra ainda que as inscrições para os cursos de graduação estão abertas. “Temos inúmeras opções de graduação para quem estiver em busca de uma formação de qualidade, além dos cursos de pós-graduação, basta acessar ao nosso site https://faipe.edu.br/site/ e lá terá todas as informações”.

