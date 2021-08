Dá Play no Digio

Se você é cliente Digio sabe que ele é um bom parceiro para o mundo financeiro, certo? Agora, você pode concorrer a prêmios todos os dias, além de aproveitar todas as vantagens do DigioCartão, da DigioConta e da DigioLoja!

O que é a promoção Dá Play do Digio?

Você já sabe que o Digio é seu parceiro do mundo financeiro, né? O que você não sabe é que, agora, você pode dar o play no Digio, usando os serviços e produtos, e concorrer a mais de R$ 250 mil em prêmios!

Entre 2 de agosto e 30 de novembro de 2021, você pode concorrer a prêmios diários de R$ 200,00 e participar dos sorteios de cadeiras gamer, Smarts TVs, iPhones, Xbox e o megaprêmio de R$ 50 mil na DigioConta.

Como participar da promoção Dá Play do Digio?

A promoção está disponível para todos os clientes Digio e para participar é fácil. Basta acessar o site da promoção, clicando aqui, ler todo regulamento e se cadastrar.

A partir daí, é só usar o DigioCartão para concorrer aos prêmios instantâneos, utilizar os produtos e serviços do Digio para acumular números da sorte e participar dos sorteios mensais.

Além disso, se você ainda não é cliente Digio, você pode acompanhar as postagens do @meudigio no Instagram para concorrer a 9 headphones bluetooth JBL.

Como funciona os prêmios instantâneos?

Já pensou em fazer uma transação com seu DigioCartão e ganhar R$ 200? Com os prêmios instantâneos da promoção Dá Play no Digio, isso é possível!

Todos os dias haverá duas transações premiadas secretas e, quem fizer essa transação com o DigioCartão, ganhará R$ 200,00 de crédito na fatura, disponibilizado em até duas faturas seguintes.

Vale ressaltar que não existe valor mínimo para realizar a transação, ela pode ser de qualquer valor, e nem limite de transações. Assim, quanto mais você utilizar seu DigioCartão, maiores são as chances de ganhar.

Caso você seja um dos contemplados com um dos prêmios diários, você será comunicado por e-mail e/ou telefone cadastrado na promoção, por isso, fique ligado no seu celular e no seu e-mail. Além disso, fique de olho no site da promoção, após a identificação dos ganhadores, em até 30 dias, iremos divulgar quem ganhou por lá.

Como funcionam os sorteios dos megaprêmios?

Os sorteios dos megaprêmios funcionam por meio de números da sorte. Confira abaixo como você pode acumular esses números:

– Usar o DigioCartão: toda transação com o DigioCartão você ganha 1 número da sorte e a cada R$ 100,00 acumulados em compras você ganha mais 3 números da sorte.

– Ativar ou ter a DigioConta ativa: já ativou e está aproveitando todas as vantagens da DigioConta? Então você já tem 10 números da sorte garantidos. Se ainda não ativou, clique aqui, veja como ativar e garantir 10 números da sorte.

– Fazer a portabilidade de salário para DigioConta: você sabia que seu salário rende mais na DigioConta? Agora, além de ver seu salário rendendo 100% do CDI sem você fazer nada, você pode ganhar 25 números da sorte a cada crédito de salário. Clique aqui e veja como fazer a portabilidade do seu salário em poucos passos.

– Receber um Pix: vai receber uma transferência? Use uma das chaves Pix vinculadas a sua DigioConta e garanta 1 número da sorte, limitado a até 5 por dia. Se você ainda não tem nenhum chave cadastrada, clique aqui e veja como é fácil cadastrar.

– Fazer um Pix com pagamento parcelado: está precisando fazer uma transferência e não tem todo dinheiro disponível agora? Parcele um Pix com seu DigioCartão e ganhe 30 números da sorte. Veja aqui como é fácil realizar o parcelamento de um Pix, direto pelo DigioApp.

– Pagar sua fatura com a DigioConta: Você sabia que pagando a fatura do seu DigioCartão com a DigioConta o limite libera na hora? E, além disso, você garante mais 10 números da sorte. Confira aqui como é fácil e aproveite.

– Fazer um saque: você conhece o saque digital do Digio? Ele permite que você use apenas o DigioApp para retirar dinheiro em qualquer um dos mais de 23 mil terminais do Banco24Horas espalhados por todo Brasil. A cada saque, você acumula mais 10 números da sorte! Clique aqui e veja como aproveitar.

– Pagar contas utilizando sua DigioConta: a cada boleto pago com sua DigioConta, você ganha mais 3 números da sorte. Veja aqui como pagar seus boletos.

– Indicar um amigo pelo programa “Quem Indica Amigo é” do Digio: Que tal indicar amigos para aproveitar todas as vantagens de ser cliente Digio? Além de poder ganhar R$ 15,00 por indicação, você acumula 10 números pelo convite e mais 10 números se seu amigo se tornar cliente pelo link gerado. Clique aqui e veja como é fácil indicar.

As chances de ganhar são gigantes, bora começar acumular números da sorte?

Como consultar os números da sorte?

Para consultar seus números da sorte basta acessar o site da promoção e entrar na área logada, com seu e-mail ou CPF de cadastro . Confira abaixo a data de liberação para consulta dos números da sorte e as datas de sorteio:

Quais são os prêmios do sorteio da promoção Dá Play no Digio?

Fico animado para participar? Então veja quais são os prêmios que serão sorteados:

O que é o Papa Play?

E não para por aí, você ainda pode ganhar prêmios super legais com o Papa Play, concurso que será realizado no perfil do Digio no Instagram (@meudigio) e os prêmios serão Headphones JBL Tune500BT.

Entre 2 de agosto e 30 de novembro de 2021, serão incluídos ícones de “play” escondidos em postagens aleatórias. A primeira pessoa que encontrar esse ícone escondido e comentar o local exato do “play” na foto, receberá um Headphone.

Para participar é fácil, basta seguir o perfil @meudigio no Instagram e ficar atento às postagens. Quando encontrar o ícone de “play” escondido, basta comentar o local exato na foto e a comissão julgadora avaliará. Se o comentário for aprovado pela comissão, você receberá o prêmio.

Se você for um dos ganhadores, o perfil do Instagram @meudigio entrará em contato via direct para solicitar os dados para apuração, O prêmio será entregue em até 30 dias da apuração da comissão julgadora.

Fique atento a possíveis fraudes! Tem muita gente por aí tentando se passar pelo Digio, mas Digio mesmo só tem um.

O único perfil oficial do Digio no Instagram é o @meudigio. Qualquer outro perfil não pertence ao Digio e você não deve passar informações para esses perfis. Clique aqui veja como ter certeza que está no perfil certo.

Ainda não está aproveitando todos as vantagens do Digio e quer participar da promoção? Clique aqui e peça seu DigioCartão.

