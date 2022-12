Em qualquer época do ano, é sempre importante ter cuidado com a pele

Antioxidantes orais podem auxiliar na prevenção de melasma e manchas

Por Fernanda Medeiros

Os cuidados com a pele, principalmente do rosto, merecem atenção não apenas no verão, mas sim o ano todo. A falta de tempo não pode ser desculpa e o segredo é construir uma rotina de skincare, assim você fica motivada a se cuidar cada vez mais.

A médica dermatologista Marisa Gonzaga da Cunha destaca que passar filtro solar e hidratante é fundamental, mas é preciso também ter cuidados de dentro para fora. Por isso, suplementos contendo antioxidantes orais, principalmente à base de luteína e astaxantina, podem ser incluídos na rotina diária, principalmente nos meses de verão. “O uso de antioxidantes orais é um conceito já estabelecido para a prevenção do fotoenvelhecimento e de manchas a pele. Isso é mais importante nos meses mais quentes do ano, mas vale lembrar que nos demais períodos também estamos expostos à radiação solar, e a azul que é prejudicial para a pele e para os olhos. ”

Dra. Marisa orienta iniciar a ingestão de suplemento antioxidante quatro semanas antes da exposição intensa ao sol. “Entre os antioxidantes orais, a luteína 10mg ao dia é a mais estudada e indicada para a prevenção de manchas, inclusive do melasma, e no combate ao envelhecimento cutâneo causado pelas radiações, principalmente a solar”, explica.

O melasma é desencadeado por diversos fatores, mas a exposição ao sol é o mais importante deles. A ingestão de antioxidantes orais é uma medida interessante pois auxilia justamente na proteção em todas as camadas da pele e áreas afetadas.

“Existem diversos tratamentos complementares, além dos cuidados diários, que ajudam na recuperação e no clareamento da pele. É o caso dos peelings e das tecnologias como o laser. Lembrando sempre que, esses tratamentos não substituem a prevenção diária, mas são úteis quando bem indicados e podem ter seus resultados potencializados com a ingestão dos antioxidantes orais, principalmente na prevenção de suas complicações”, atesta a dermatologista.

Dra. Marisa alerta que “O uso regular de filtro solar em todas as áreas expostas é essencial. Estes cuidados devem ser mantidos independentemente da época do ano e os fotoprotetores devem ser aplicados na face, pescoço e colo. Também é recomendada a aplicação nas mãos, braços e demais áreas expostas. ”

Outra dica da especialista é não esquecer chapéu e óculos de sol, que ajudam – e muito – a proteção. Além disso, a limpeza suave e a hidratação são de suma importância para a saúde da pele e devem ser feitas duas vezes ao dia – pela manhã e à noite. “A escolha correta dos produtos é fundamental e deve ser feita levando-se em consideração as características individuais da pele. O mais importante é não deixar de se cuidar”, conclui a Dra. Marisa Gonzaga da Cunha.

Texto Assessoria