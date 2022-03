Deputado e líder comunitária cobram celeridade para construção da Escola no Mathias Neves

Publicado por: Rosano Almeida

Por Henrique Pimenta

O deputado estadual Thiago Silva e a presidente do bairro Mathias Neves Sibele Araújo reuniram com o Secretário Estadual de Educação Alan Porto com objetivo de cobrar a agilidade dos trâmites para a construção da escola no bairro Mathias Neves.

Ainda em 2019 quando assumiu a Presidência da Comissão de Educação da AL-MT, o deputado Thiago Silva apresentou indicações para que o Governo construísse uma escola no bairro, pois é a região que mais tem que crescido em Rondonópolis. Mais de 5.000 residências existem hoje na região do Mathias Neves, que carece de infraestrutura escolar para atender as crianças e jovens.

“O Secretário Alan nos informou que o problema de regularização fundiária do terreno da escola já foi resolvido e agora a Seduc está finalizando o projeto, que após aprovado, será encaminhado para a licitação. Estamos cobrando celeridade para que os moradores da região do Mathias Neves possam ser atendidos, pois as escolas mais próximas ficam a mais de 8 km do bairro”, disse o deputado.

Sibele Araújo comentou que infelizmente, com a falta da escola, cerca de 15% das crianças do bairro estão sem estudar. “Essa é uma realidade da nossa comunidade e viemos junto do deputado cobrar que a Seduc priorize esta escola que irá garantir um melhor desenvolvimento social para as famílias do Mathias Neves e região, pois a escola poderá atender até 8 bairros adjacentes”, disse.

A Presidente Sibele e o deputado Thiago também reforçam a necessidade de que o transporte escolar e o coletivo municipal possam percorrer, assim como antes, as linhas do bairro, pois hoje apenas parte do trajeto está sendo realizado, o que prejudica os trabalhadores e alunos do Mathias Neves a se locomover, principalmente em dias chuvosos.