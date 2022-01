Crianças e dinheiro: especialista explica quando o assunto deve entrar na vida dos pequenos

Uma ótima forma de introduzir a temática na vida dos filhos, é com jogos e brincadeiras

Publicado por: Rosano Almeida

Por Laura Resende

A educação financeira é um dos temas mais debatidos na atualidade no país. A pesquisa Estresse Financeiro do Brasileiro de 2020 apontou que 71% das pessoas consideram que problemas financeiros são uma das principais fontes de preocupação. A coordenadora do curso de Administração da Universidade de Cuiabá (Unic), Mestre e Doutoranda em Educação, Janaina Rossarolla Bando, explica que o crescimento no assunto é pelo fato dele ser de extrema importância para todos.

Ela diz que o tema é, sim, assunto de criança. “Assim que a criança começa a entender o processo, e que existe uma troca, ou seja, algo precisa ser entregue para o recebimento de outra coisa, já se pode começar a ser trabalhado princípios como poupar, e evitar desperdícios. Esses dois conceitos devem ser reforçados e são os pilares de uma educação financeira”, pontua.

A docente ressalta que existem duas formas de educar financeiramente: receber orientação desde o início ou aprender com as experiências da vida e com os próprios erros. Segundo ela, a melhor maneira é receber orientação o mais cedo possível, educando desde cedo a criança no processo de poupar e de conquistar o próprio dinheiro.

A professora destaca que quando a mente não é treinada para poupar e esperar o tempo necessário para adquirir o que deseja, a pressa pelo consumo, é o maior causador de endividamentos nos adultos, as chamadas compras pelo impulso. “É preciso entender que a educação financeira é um exercício, é preciso aprender a controlar e a priorizar o que será consumido e adquirido”, reforça.

Um dado que aponta que os pais estão preocupados com o futuro dos filhos é o crescimento de jovens de até 15 anos na bolsa. Informações divulgadas pela B3, a bolsa de valores brasileira, mostra que atualmente há mais de 21 mil jovens com até 15 anos cadastrados e investindo na bolsa. O número representa um crescimento de 65,5% em um ano. Janaina vê com positividade o aumento em investimentos na bolsa de valores, pois é uma prática comum em países desenvolvidos. “Aqui temos uma cultura da poupança muito forte e, geralmente, não é tão eficiente em relação a rendimentos acima da inflação”, acrescenta.

O expressivo aumento de jovens na bolsa de valores mostra que a educação financeira está começando a tomar forma no país, mas a especialista ressalta que é necessário tomar alguns cuidados. “É preciso tomar cuidado quanto aos retornos rápidos e volumosos, operações como Day Trade são atrativas, prometendo um montante em pouco tempo. É preciso lembrar que operações que indicam retorno a curto prazo, tem riscos maiores. Por isso, o indicado é estudar antes de aplicar qualquer valor”, conclui a especialista.

UNIC

Fundada em 1988, a Unic foi a primeira instituição privada de ensino superior no Mato Grosso e é uma das universidades mais conhecidas e tradicionais da região, tendo formado milhares de alunos nos cursos presencias e a distância. Com unidades em várias cidades do estado e representatividade em diversos campos de atuação, a instituição oferece cursos de extensão, graduação, pós-graduação lato sensu, além de programas de mestrado e doutorado.

De portas abertas para a comunidade, a instituição presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Unic oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais. Em 2010, a Unic passou a integrar a Kroton. Para mais informações, acesse aqui.

Sobre a Kroton