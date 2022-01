Uber lança nova Central de Privacidade para usuários de Cuiabá

Empresa reúne em um só local o gerenciamento de dados pessoais para que usuários possam entender como funciona a coleta de informações pela empresa

Por Uber

Em comemoração ao Dia Internacional da Proteção de Dados, celebrado na próxima sexta-feira (28.01.2022), a Uber anuncia o lançamento da nova Central de Privacidade do app em todo Brasil. Esse centro de informações, que pode ser acessado pelas configurações do menu do app, facilita que os usuários consigam entender como compartilhar seus dados de forma segura na hora de fazer viagens ou organizar entregas.

A Central de Privacidade, que estará disponível ao longo das próximas semanas, inclui:

Visão geral de privacidade: que explica detalhadamente as políticas da Uber em relação à coleta e uso de dados pessoais, traz respostas às perguntas frequentes dos usuários e mostra gráficos que explicam como a empresa usa os diferentes tipos de dados que coleta.

Baixe seus dados : que permite que o usuário faça uma cópia de todos os dados pessoais que coletamos ou criamos quando os usuários usam nossos serviços.

Explore seus dados: que mostra um resumo do uso do aplicativo Uber, incluindo há quanto tempo é usuário, o número de viagens e de pedidos, e as informações da sua conta e perfil.

Visão de um motorista parceiro : que apresenta aos usuários as informações da forma que os motoristas enxergam quando usam a plataforma. A intenção é mostrar que a Uber compartilha com os motoristas apenas o que é necessário para uma viagem.

Visão da sua experiência : que mostra aos usuários como a Uber usa seus dados em um passo-a-passo de cada viagem.

Personalizar anúncios e configurações de dados : que permite que os usuários escolham de que forma a Uber pode usar informações pessoais nos anúncios direcionados dentro da plataforma.

: que permite que os usuários escolham de que forma a Uber pode usar informações pessoais nos anúncios direcionados dentro da plataforma. Configurações de anúncios do Uber Eats, que permite que o usuário escolha de que forma os serviços mencionados podem usar suas informações

O Dia Internacional de Proteção de Dados é dedicado a conscientizar o público sobre a importância de respeitar a privacidade, o sigilo de dados e criar uma relação de confiança. Todo ano, a Uber marca esse dia importante com uma semana inteira dedicada às atividades internas e com o público em geral, relembrando a importância de proteger e respeitar a privacidade a qualquer momento.

“Para a Uber, a data é uma oportunidade de mostrar aos usuários o cuidado com o qual lidamos com informações pessoais”, explica a diretora de Privacidade da Uber na América Latina, Flavia Mitri. “Mas apenas falar sobre princípios não é o suficiente: é necessário que eles sejam aplicados à vida real. Nosso comprometimento com a transparência desde o desenvolvimento dos recursos do aplicativo tornou a Uber pioneira em proteção de dados, com várias funcionalidades que ajudam os usuários a terem controle de suas informações e poderem decidir o que querem ou não compartilhar”.

No Dia Internacional de Proteção de Dados de 2021, a Uber publicou seus Princípios de Privacidade , criada a partir das diretrizes internacionais da Política de Informação Equitativa (Fair Information Practice Principles). Esses princípios ajudam a equipe da Uber a ir além do que já é exigido por lei em relação ao uso e proteção de dados (no Brasil especificamente a LGPD e o Marco Civil da Internet). O primeiro Princípio incorpora um dos valores da Uber: se guiar pelo que é certo. Mais informações e a Política de Privacidade da Uber podem ser encontradas no relatório de ESG 2021 .

Protegendo as informações

A proteção dos dados dos motoristas, entregadores parceiros e usuários é prioridade para a Uber, mas todos podem colaborar para manter suas informações a salvo. Veja abaixo algumas dicas para como não cair em golpes que possam mirar sua conta no app da Uber:

Usuários

Nunca forneça senha a terceiros. Ela é de uso pessoal e intransferível;

Nunca clique ou reproduza links enviados pelo chat. Ele é apenas um canal entre motoristas parceiros e usuários para conversas referentes à viagem, não para promoções ou atualizações cadastrais;

Nunca envie ou divulgue o código Uber de 4 dígitos recebido por SMS para ninguém. Esse número é de uso exclusivo do usuário e nenhum agente irá solicitá-lo;

Confira sempre o remetente do email e/ou mensagem, certificando-se que seja @uber.com ou de canais oficiais da empresa;

A Uber não realiza serviços que não estejam presentes no aplicativo e todos os usuários são tratados da mesma forma;

A Uber não envia links de redirecionamento e não pede confirmação de informações fora do aplicativo Uber ou do site oficial.

Motoristas

Não forneça senhas ou códigos. O suporte da Uber tem acesso aos dados de que precisa para atender aos motoristas parceiros e nunca pedirá tais dados;

Desconfie de mensagens oferecendo dinheiro e/ou com teor de urgência (ex: “ sua conta será desativada se não confirmar seus dados “);

“); Nunca envie ou divulgue o código Uber de 4 dígitos recebido por SMS para ninguém. Esse número é de uso exclusivo do motorista parceiro e nenhum agente irá solicitá-lo;

Confira sempre o remetente do email e/ou mensagem, certificando-se que seja @uber.com ou de canais oficiais da empresa;

A Uber não realiza serviços que não estejam presentes no aplicativo e todos os motoristas parceiros são tratados da mesma forma;

A Uber não envia links de redirecionamento e não pede confirmação de informações fora do aplicativo Uber ou do site oficial aos motoristas parceiros.

Os usuários podem acompanhar quais dados estão sendo compartilhados com a plataforma: basta acessar sua conta pessoal usando o e-mail e a senha cadastrados e verificar o compartilhamento de informações, além do balanço no uso do aplicativo.

Mais sobre as ferramentas de privacidade da Uber aqui.

