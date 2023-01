Crea-MT adere à campanha Janeiro Branco e ilumina fachada com cor alusiva à data

Por Sarah Mendes sob supervisão de Cristina Cavaleiro

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT) aderiu à campanha “Janeiro Branco”, com objetivo de chamar atenção às questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional. Por esse motivo, durante todo o mês de janeiro, a fachada da autarquia permanecerá iluminada com a cor alusiva à data

A campanha passou a ser realizada no Brasil em 2014, visando conscientizar, combater tabus, mudar paradigmas, orientar indivíduos e inspirar autoridades acerca do tema.

Para o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), eng. civil Juares Samaniego, é muito importante abraçar causas como a do Janeiro Branco, que tem como principal objetivo conscientizar. “O Crea-MT desenvolve campanhas dessa natureza todos os meses. Muitas surtem efeitos por serem propagadas não só entre os funcionários e profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua, mas também ao ser disseminada na sociedade civil organizada de modo geral”, afirmou Samaniego.

Em concordância com o presidente da autarquia, a psicóloga e servidora do Crea-MT, Mariluci Kondo, reitera ainda a importância de empresas promoverem ações visando a preservação da saúde mental de seus colaboradores. “Quando os empregadores e os gestores adotam medidas para cuidar da saúde mental de seus funcionários, dando apoio àqueles que já estão sofrendo com algum tipo de transtorno mental, eles ganham em qualidade de trabalho, em produtividade, isso é muito importante”, pontuou.

De acordo com a gerente de Infraestrutura e Logística do Crea Mato Grosso, Adriana Imbriani, ao buscar os serviços do Crea-MT, de imediato, o engenheiro, agrônomo e profissionais das geociências irá se deparar com a ação de duas formas: ao entrar no órgão, e após as 18h, ao passar pela avenida e ver a fachada iluminada de branco. “Isso faz a diferença, propondo o repasse dessa conscientização”, salientou.