5 cursos gratuitos de tecnologia para se capacitar nas férias

Eu Capacito, plataforma do Instituto IT Mídia, oferece aulas sobre Blockchain, Java, Lógica de Programação, Python, Security Specialist, entre outros

Por Jéssica Vieira

Segundo o Guia Salarial 2023 da Robert Half, 47% das empresas pretendem abrir novas vagas de trabalho no próximo ano, mas 68% delas acreditam que será um desafio encontrar profissionais qualificados para as vagas. Para ajudar os profissionais de todo o Brasil, o site Eu Capacito, do Instituto IT Mídia, possui mais de 130 cursos gratuitos, principalmente em tecnologia.

A área de tecnologia não possui profissionais suficientes para a quantidade de vagas em aberto. Para ter uma ideia, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom) identificou que a área de tecnologia vai precisar de 797 mil profissionais até 2025.

Esse cenário pode ser uma boa oportunidade para quem está pensando em começar a aprender sobre tecnologia ou fazer transição de carreira. Os curso do Eu Capacito, além de gratuitos, são concedidos por grandes empresas, tais como Google, Microsoft, FIAP, Oracle, IBM, Serasa, entre outras. Muitas delas oferecem certificado de conclusão.

Confira 5 opções de cursos gratuitos do Eu Capacito:

O curso traz conhecimentos básicos sobre o que é a tecnologia blockchain e de que forma ela é utilizada, tendo como exemplo o que a IBM está fazendo para melhorar a segurança dos alimentos. Tem pouco mais de 1 hora de duração. Acesse.

Com 6 horas de duração, a capacitação ensina os fundamentos da programação Java, como, por exemplo: variáveis, classes, objetos, loops, arrays e construções de decisão. Acesse.

Essa capacitação é ideal para quem está iniciando na área, pois traz os fundamentos da lógica, conceitos básicos da lógica de programação e estrutura de controle. Tem 6 horas de duração. Acesse.

Com 4 horas e 33 minutos, o curso ensina a escrever as primeiras linhas de código em Python, armazenar e manipular dados para modificar o tipo e aparência deles, executar a funcionalidade interna disponível em bilbiotecas de código e muito mais. Acesse.

O curso de 6 horas traz em seu conteúdo segurança de dados, noções básicas de identidade e autenticação do usuário. Acesse.

Sobre o Eu Capacito

O Eu Capacito é uma plataforma que tem o objetivo de formar uma legião de profissionais para a economia digital. Apoiado por diversas empresas da iniciativa privada, o Eu Capacito promove a capacitação profissional gratuita, focadas em habilidades de tecnologia, seja do ponto de vista conceitual, técnico (desenvolvimento) ou ferramental (manuseio para áreas de negócio), além de conhecimento em outras áreas consideradas importantes para a vida corporativa ou empreendedorismo (soft skills). Criado pelo Movimento Brasil Digital, atualmente o projeto é liderado pelo Instituto IT Mídia, organização sem fins lucrativos dedicada a projetos educacionais de impacto na área de tecnologia da informação.