Corteva promove Experiência Enlist 360º no Cerrado para mostrar diferenciais do Sistema Enlist

Eventos contaram com apresentações das novas cultivares de soja e do herbicida Enlist® Colex-D® para o controle das plantas daninhas em soja

Da Assessoria

A Corteva Agriscience, com o intuito de demonstrar a produtores, multiplicadores, distribuidores e cooperativas as variedades de soja Enlist® e os diferenciais do herbicida Enlist® Colex-D®, levou a 14 cidades do Cerrado o evento Experiência Enlist® 360º. Cerca de 1.600 pessoas participaram das demonstrações, onde a empresa apresentou soluções para o controle das plantas daninhas e lagartas e os lançamentos e todo portfólio de variedades Enlist® disponíveis para cada região produtora de soja.

O Sistema Enlist®, formado pelos pilares de Sementes e Biotecnologia, Herbicidas e Genética de Alta Produtividade, e sustentado pelo pilar de Boas Práticas Agrícolas, promove uma experiência completa ao agricultor, trazendo diversidade, conveniência, flexibilidade e maior controle na aplicação, sendo considerado a escolha mais simples para a evolução da produtividade.

“A disseminação do conhecimento é fundamental para que o agricultor faça o manejo correto de sua lavoura, controlando plantas daninhas e pragas que possam afetar sua produtividade. Por isto, levamos aos agricultores e parceiros do Cerrado a Experiência Enlist® 360º, onde apresentamos os diferenciais do Sistema Enlist®, com as variedades de soja Enlist® que possuem alto potencial produtivo, e o herbicida Enlist® Colex-D®“, disse Christian Pflug, Líder de Enlist e Tratamento de Sementes da Corteva Agriscience. Além dos eventos no Cerrado, que ocorreram em diferentes cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Maranhão, a Corteva levou também a Experiência Enlist® 360º para 11 cidades da Região Sul e em Taquarivaí (SP).

Nos eventos, os participantes conheceram os lançamentos e cultivares de soja com as biotecnologias Enlist E3® e Conkesta E3®, disponíveis nas marcas da Corteva: Brevant® Sementes, Pioneer® e Cordius®, além das marcas licenciadas. A soja Enlist E3® é tolerante ao Enlist® Colex-D® (novo 2,4-D sal colina), glifosato e glufosinato de amônio, enquanto a soja Conkesta E3®, além da tolerância aos três herbicidas, trazem também duas proteínas Bt (Cry1F e Cry1Ac) que auxiliam na proteção contra as principais lagartas que infestam a soja.

Os integrantes dos eventos também foram apresentados aos diferenciais e benefícios do herbicida Enlist® Colex-D® como a redução no potencial de deriva. O produto oferece excelente eficácia no controle de plantas daninhas, além de redução no potencial de deriva de até 90% (quando aplicado com ponta com indução de ar), ultrabaixa volatilidade e redução de odor. Além disso, o Enlist® Colex-D® traz muita flexibilidade ao produtor, que pode aplicar o herbicida desde a dessecação pré-plantio (plante-aplique/aplique-plante) até a pós-emergência da soja Enlist®.

Os participantes passaram por um circuito de rotação de culturas (soja e algodão), em que foram apresentados os benefícios do Sistema Enlist® no controle da soqueira do algodão, capim pé-de-galinha e vassourinha-de-botão, plantas daninhas com grande incidência na região e que causam danos produtivos à lavoura.

Por fim, foram expostos os benefícios e diferenciais do Lumialza™, primeiro nematicida biológico para tratamento de sementes e que contém a bactéria Bacillus amyloliquefaciens (cepa PTA-4838), que coloniza a região da raiz para criar uma barreira biológica contra uma ampla gama de nematoides nocivos, sem interrupção das atividades de organismos benéficos ao solo, oferecendo uma proteção eficiente à planta logo no início do estabelecimento da cultura, protegendo-a durante todo o estágio vegetativo.

No evento também foram apresentados os benefícios do inseticida Dermacor®, outro integrante do portfólio de tratamento de sementes da Corteva, como ferramenta complementar de manejo, e que pode ser utilizado, além de soja, nas culturas de milho, sorgo, arroz e feijão, trazendo ao produtor ótima manutenção do estande e rápido estabelecimento da cultura, maximizando o potencial produtivo da semente tratada.

Boas Práticas Agrícolas

Todas as tecnologias da Corteva contam com orientações sobre sua correta utilização, além de passarem por rigorosos testes antes de serem aprovadas pelos órgãos regulatórios. A companhia também possui um programa robusto de Boas Práticas Agrícolas, que promove treinamentos técnicos para produtores, agrônomos e consultores sobre manejo de plantas daninhas, de doenças e manejo integrado de pragas (MIP), além de tecnologias de aplicação e segurança do trabalhador.

As Boas Práticas Agrícolas são de extrema importância para a sustentabilidade do agronegócio, a preservação do meio ambiente e o aumento da produtividade do setor e fazem parte do compromisso da Corteva com o desenvolvimento da agricultura nacional.

