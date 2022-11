Com mais de 1,5 milhão de beneficiados, plataforma de cursos gratuitos completa 2 anos

Entre os cursos mais procurados do Eu Capacito, estão Big Data & Analytics, Python, Cybersecurity, Blockchain e Java Fundamentos

Por Jéssica Vieira

Criada com o objetivo de oferecer oportunidade de estudos para todo o Brasil, a plataforma de cursos gratuitos Eu Capacito está completando 2 anos neste mês. Mais de 1,5 milhão de pessoas já foram beneficiadas com pelo menos um dos 135 cursos, sendo que os mais procurados são Big Data & Analytics, Python, Cybersecurity, Blockchain e Java Fundamentos.

Dentro do site, grandes empresas possuem cursos de tecnologia, soft skills, fluência digital ou empreendedorismo. É o caso do Google, Microsoft, FIAP, IBM, Salesforce, SoulCode, Cisco, Oracle, IDP, Serasa Experian e EY. Além disso, a iniciativa conta com o apoio de mantenedores, associados e parceiros, já que é sem fins lucrativos.

São cursos de diversos níveis de aprofundamento, alguns mais introdutórios, com menos de uma hora e também cursos mais completos. O curso Inteligência Artificial e Computacional (FIAP), por exemplo, tem 80 horas de duração.

Promoção da diversidade

Para fomentar a inclusão social e a diversidade na área de tecnologia, o Eu Capacito fechou parcerias com importantes instituições ao longo de 2022. Com a TransEmpregos foram doadas bolsas exclusivas para pessoas trans na área de Ciências de Dados. Já com o programa Elas na Tech, da Junior Achievement Brasil, a plataforma colaborou com conteúdo para a formação de mulheres na área de programação. Por fim, em parceria com a EY e o EY Institute, o Eu Capacito ajudou a levar o EY Empodera, programa de capacitação gratuita para pessoas com acesso limitado à educação, para o Brasil inteiro. Com essas iniciativas, milhares de pessoas de baixa renda e de grupos minoritários foram beneficiados.

Sobre o Eu Capacito

O Eu Capacito é uma plataforma que tem o objetivo de formar uma legião de profissionais para a economia digital. Apoiado por diversas empresas da iniciativa privada, o Eu Capacito promove a capacitação profissional gratuita, focadas em habilidades de tecnologia, seja do ponto de vista conceitual, técnico (desenvolvimento) ou ferramental (manuseio para áreas de negócio), além de conhecimento em outras áreas consideradas importantes para a vida corporativa ou empreendedorismo (soft skills). Criado pelo Movimento Brasil Digital, atualmente o projeto é liderado pelo Instituto IT Mídia, organização sem fins lucrativos dedicada a projetos educacionais de impacto na área de tecnologia da informação.