Batalhão Ambiental prende dupla e apreende motosserras em Colniza

Ao consultar na base de dados da Sema, constatou-se que área estava embargada. Por Wellyngton Souza O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) prendeu duas pessoas e apreendeu cinco motosserras e 110 litros de combustível, durante deflagração da Operação Flora Hot Spot 2022, no combate ao desmatamento ilegal. A ação ocorreu em uma propriedade rural, localizada no município de Colniza (1.037 km de Cuiabá), entre os dias 1º e quarta-feira (13.07). Conforme informações do boletim de ocorrência, durante patrulhamento de rotina, os policiais identificaram uma área em que ocorria o desmate ilegal no município. Eles identificaram o proprietário da área, que, ao ser questionado se haveria autorização dos órgãos competentes, respondeu negativamente. Neste momento, os militares ouviram barulhos de motosserra e árvores caindo ao solo. A equipe se deslocou para floresta, onde foi possível prender em flagrante de um homem derrubando árvores. Ao realizar consultas na base de dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, foi constatado que a referida área estava embargada. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.