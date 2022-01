Banco do Brasil disponibiliza imóveis com até 73% de desconto

Disponíveis casas e apartamentos em todas as regiões do Brasil, com valores a partir de R$13 mil.

Publicado por: Rosano Almeida

Por Daniela Silveira

Durante o mês de janeiro, o Banco do Brasil (BB) traz 2.400 imóveis para venda direta ou leilão no site Seu Imóvel BB , com descontos que chegam até 73%.

Há ofertas com valores entre R$ 13 mil e R$ 24,8 milhões em todo o país, predominantemente nos estados de Goiás, Paraíba e Piauí. É o caso do apartamento residencial de dois quartos e uma área total de 115,52 m², na Cidade Ocidental (GO) que está saindo por R$ 56.956,00. Em João Pessoa (PB) há um apartamento residencial no bairro Planalto da Boa Esperança, com dois quartos e uma área privativa de 53,52 m², no valor de R$ 83.731,00. Já no estado do Piauí, há diversas oportunidades para quem deseja sair do aluguel. Na cidade de Piracuruca, há um imóvel residencial também de dois quartos e uma área construída de 65 m² por R $39.033,00.

“O Banco do Brasil está sempre atento ao desenvolvimento de soluções que garantam transparência e agilidade ao consumidor final. É por isso que o espaço virtual é uma realidade que oferece comodidade e traz benefícios aos clientes”, afirma Edson Chini, gerente-executivo de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil.

O site Seu Imóvel BB é uma parceria do Banco do Brasil com a proptech Resale. Desde que foi lançado, em 2020, tem sido o principal canal de venda de imóveis do Banco e contribuiu para um número recorde: ao longo de 2021, foram mais de 1.700 propriedades vendidas, alavancando cerca de R$ 250 milhões. O número é expressivo se comparado a 2018 e 2019 nos quais foram vendidas 366 e 565 propriedades respectivamente. Em 2020, atingimos o patamar de 763 vendas, já impulsionadas pelo lançamento da plataforma.

“Praticidade e segurança na compra de imóveis, seja para morar ou investir são iniciativas do portal Seu Imóvel BB e esse modelo de aquisição vem impactando cada vez mais consumidores em todo o país. A parceria da Resale com o Banco do Brasil é um excelente caminho para a democratização da venda de imóveis”, completa o CRO da Resale, Igor Freire.

Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse — região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).

Sobre a Resale:

Proptech fundada em 2015, a Resale é um outlet de imóveis que desenvolve soluções para gestão e venda de ativos que retornam ao mercado provenientes das instituições financeiras, grandes empresas ou Governos. Por meio das suas plataformas, tanto essas instituições quanto o cliente final podem ter acesso à tecnologias de ponta que tornam o processo de compra e venda mais ágil, fácil e barato.

Seu Imóvel BB:

O Portal Seu Imovel BB concentra as ofertas de casas, apartamentos, terrenos e fazendas de propriedade do Banco do Brasil disponíveis para leilão ou venda direta.