Presidente Jair Bolsonaro e ministro Fábio Faria supervisionam implantação de infovia no Amapá

São 770 km de cabo de fibra óptica conectando Macapá (AP) a Santarém (PA) e levando internet de alta velocidade para 1 milhão de brasileiros

Publicado por: Rosano Almeida

Por Assessoria Especial

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, participaram, nesta sexta-feira (14.01.2022), de visita técnica em Macapá (AP) para supervisionar a implantação do cabo de fibra óptica que ligará a capital amapaense a Santarém (PA). O projeto-piloto “Infovia 00” marca o início das ações do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS), que integra o Norte Conectado, ambos do MCom, com objetivo de expandir infraestrutura de telecomunicações na região Amazônica.

“O lançamento desse cabo submerso vai conectar toda a região Norte, sem dinheiro do contribuinte”, enfatizou o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a inspeção da balsa que serve como plataforma de lançamento do cabo subfluvial no rio Amazonas. O projeto Norte Conectado receberá R$ 1,5 bilhão das empresas que venceram o leilão do 5G como contrapartida das radiofrequências adquiridas.

Neste projeto-piloto, o cabo de fibra óptica, de 770 km, conectará Macapá (AP) a Santarém (PA), passando pelos municípios de Alenquer, Almeirim e Monte Alegre, beneficiando um milhão de pessoas. Ao todo, o PAIS irá implantar 12 mil km de redes de fibra óptica (backbone) de alta capacidade – com 100 gigabits por segundo – nos leitos de rios, levando conexão à internet a 58 cidades do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima.

“Esta implantação irá garantir produtividade, fim da desigualdade e iguais condições de competitividade”, afirmou Fábio Faria. “A conectividade do 5G criará novas modalidades de trabalho e esse cabo de fibra óptica possibilitará que a população possa estudar e se preparar para essa realidade”, completou o ministro.

A “Infovia 00” irá proporcionar conectividade para 86 organizações, entre escolas públicas, unidades de saúde e órgãos do Poder Judiciário, além de possibilitar acesso wi-fi gratuito em praças dos municípios.

Os cabeamentos, que serão instalados nos leitos dos rios Amazonas, Negro, Solimões, Madeira, Purus, Juruá e Rio Branco, irão gerar baixo impacto ambiental por evitar a derrubada 68 milhões de árvores, segundo estimado.

A “Infovia 00” contou com investimentos do Ministério das Comunicações (MCom) na ordem de R$ 94 milhões, com repasses também do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de emenda do Senado.

Estiveram presentes na visita técnica o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos; e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno; além do prefeito de Macapá (AP), Dr. Furlan; do presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Geraldo Melo; e do senador Lucas Barreto.

