Aplicativo 99Carona conecta condutores e passageiros e ajuda a melhorar a mobilidade e a qualidade do ar

O app 99Carona, em sintonia com os preceitos da economia colaborativa, ajuda a reduzir os custos com transporte de forma segura tanto para passageiros, quanto para condutores

O compartilhamento está cada vez mais presente no cotidiano das cidades. Exemplos não faltam: bicicletas, patinetes, carros por app, imóveis para temporada, salas de trabalho e até roupas já fazem parte da experiência de consumo de muita gente.

A chamada economia compartilhada ou colaborativa ganha adeptos especialmente entre as gerações mais jovens (nascidos a partir de 1990). Elas listam várias vantagens desse estilo de vida mais sustentável, sendo a principal a diminuição do impacto ambiental por meio de um consumo mais consciente. Afinal, a não necessidade de possuir o bem costuma trazer economia para o bolso, além da criação de uma rede de contatos e amizades que pensam da mesma maneira.

Em relação ao carro, a pesquisa Viver em São Paulo: Mobilidade Urbana, feita pela Rede Nossa São Paulo e o Ibope Inteligência em outubro de 2020, mostra que a posse de veículos de passeio caiu 10% entre os paulistanos (46% contra 56%, em 2019, 2018 e 2017).

Carona 2.0 – As vantagens e os benefícios das tecnologias digitais também chegaram à conhecida “carona solidária”, talvez o mais antigo exemplo de compartilhamento de transporte. Graças às novas ferramentas, a prática ganha mais segurança e agilidade para quem a adota – e ainda traz economia para quem a oferece.

Essa também tem sido a aposta da 99 – plataforma de tecnologia voltada à mobilidade urbana – na Região Sul do País. No início deste ano, a empresa lançou o 99Carona em Porto Alegre e Florianópolis, tanto como opção de caronas urbanas em trechos cotidianos, quanto para viagens intermunicipais ou até interestaduais. Em poucos meses, cresceu quase 600% em volume de caronas e está se expandindo para toda a Região Sul do Brasil.

Diferentemente dos demais serviços da plataforma, no 99Carona a viagem é realizada por qualquer condutor que deseja compartilhar seu carro e trajeto com outra pessoa, sem a possibilidade de obter lucro e se tornar ocupação laboral. O 99Carona é complementar aos serviços de transporte particular, fornecendo uma opção para aqueles que procuram economizar nos seus trajetos já planejados, mas sem alterar sua rotina.

Dessa forma, o novo modelo foi criado para atender, por exemplo, pessoas que querem economizar e ter companhia oferecendo assentos em viagens entre cidades, e para aquelas que trabalham próximas umas das outras e poderiam dividir um carro durante o trajeto. “Pensando no que mais importa, o 99Carona chega para criar pontes ajudando a aproximar as pessoas por meio do compartilhamento. O app incentiva o senso de comunidade, com mais gente dividindo não só os seus custos, mas também suas histórias”, analisa Igor Soares, gerente sênior de Operações da 99. “Imagine dois ou mais vizinhos que também trabalham em um mesmo bairro no centro. Ao invés de ir cada um no seu carro com vários assentos vazios, eles poderiam eleger o condutor da vez e irem juntos no mesmo veículo dividindo os custos desse trajeto, gerando economia para todos e diminuindo a quantidade de veículos nas ruas”, exemplifica Soares.

Na palma da mão – Utilizar o serviço é bem fácil: o “caroneiro” deve se cadastrar no site do 99Carona e enviar os números do CPF, carteira de habilitação – sem obrigatoriedade EAR (Exerce Atividade Remunerada) – e documento do carro. São apenas dois dias úteis para a liberação do acesso para dar carona.

Ao compartilhar seus assentos em carro próprio pelo 99Carona, o condutor sempre divide os custos do trajeto com o passageiro, calculados automaticamente por meio da tecnologia da 99.

Para ser “carona”, basta acessar o aplicativo de passageiros da 99 no smartphone, se cadastrar e publicar um pedido na aba do 99Carona, colocando o local de embarque (endereço de casa ou do ponto de encontro mais conveniente) e o de destino, com agendamento de, no mínimo, 15 minutos de antecedência.

DEZ MOTIVOS PARA FAZER PARTE DA COMUNIDADE DO 99CARONA

1. Segurança: o 99Carona é o app de carona mais confiável e oferece mais de 40 funcionalidades para garantir caronas sempre seguras

2. Economia: a divisão de custos faz do 99Carona a opção mais barata para viajar e se deslocar dentro da cidade. Condutores e passageiros economizam juntos

3. Comodidade: confortável e com trajetos rápidos

4. Flexibilidade: todos os usuários podem ser condutores ou passageiros quando preferirem, e de acordo com a necessidade no momento

5. Variedade: muito mais opções de pontos de encontro para chegada e partida, além da grande diversidade de horários

6. Praticidade: tudo dentro do app de passageiros da 99 que você já conhece

7. Conveniência: o pagamento pode ser feito pelo próprio app – com cartão de crédito ou Pix – ou em dinheiro, diretamente ao condutor no fim da viagem

8. Comunidade: dividir torna os trajetos mais agradáveis e ainda ajuda o próximo

9. Sustentabilidade: tira carros das ruas, melhorando a qualidade do ar

10. Trânsito: colabora com a mobilidade nos grandes centros e nas estradas reduzindo o volume de carros nas ruas e, consequentemente, os congestionamentos