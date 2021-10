População do Centro-Oeste é a que mais se preocupa com assuntos relacionados ao combate à corrupção

Pesquisa do Observatório FEBRABAN procurou trazer um retrato da percepção de sustentabilidade e ESG no país

Publicado por: Rosano Almeida

Por Manu Vergamini

Com Brasília fazendo parte de seu território, o Centro-Oeste possui uma população mais preocupada com o combate à corrupção no governo e nas empresas do que outras regiões do país: ao serem indagadas sobre “Ética, transparência e combate à corrupção nas empresas e governos”, os moradores do Centro-Oeste foram os que percentualmente mais mencionaram essa necessidade (85% das respostas). Na média nacional, esse tema obteve 76% de lembrança.

Os dados são da 8ª edição do OBSERVATÓRIO FEBRABAN – Pesquisa FEBRABAN-IPESPE, que buscou investigar o conhecimento e envolvimento dos brasileiros a respeito do tema da sustentabilidade, e de como as boas práticas se inserem no cotidiano da população.

O levantamento, realizado entre os dias 2 e 7 de setembro, com 3 mil pessoas nas cinco regiões do país, será apresentado nesta quinta-feira, dia 30 de setembro. A pesquisa mostrou que o interesse dos brasileiros pelas questões sociais e ambientais é consideravelmente maior do que em relação às questões de governança. Está no Norte o menor nível de informação autodeclarado sobre governança corporativa: 29%, contra 35% do total da amostra. As demais regiões oscilam entre 30% e 39%. Neste caso, o percentual mais alto está no Centro-Oeste (39%). Ainda no Centro-Oeste, a preservação e consciência ambiental foi a demanda mais citada sobre meio ambiente, obtendo 34% das respostas; a reciclagem e reaproveitamento vieram em seguida (10%). O Centro-Oeste é o que mais se preocupa em relação a redução da poluição do ar (80%) e limpeza das ruas e dos bairros (81%). Também é a região que mais valoriza o descarte correto de resíduos nocivos, como pilhas e óleo (57%) e que mais dá preferência por etanol à gasolina na hora de abastecer o veículo (43%). Em contrapartida, a região é a que menos se preocupa com o desmatamento (53%, contra média nacional de 61%) e aquecimento global (39%, contra média nacional de 52%). Os meios preferidos pelo quais os entrevistados se informam sobre sustentabilidade são a tevê aberta e a internet (ambos com 45%). Os que se declararam bem-informados sobre o assunto somam 62%. A pesquisa também verificou o impacto social da sustentabilidade, e o Centro-Oeste registrou o menor índice de preocupação em relação à emprego e renda (60%, contra média nacional de 71%). Com relação à necessidade de se adotar práticas de sustentabilidade no dia a dia das famílias e cidadãos, o Centro-Oeste seguiu a média nacional (84% consideram essa medida muito importante). A região é que mais valoriza medidas para economia de água (72%), energia elétrica (68%) e redução do material descartável (52%). O Observatório Febraban identificou também os motivos que levaram ou poderiam levar as pessoas a deixar de comprar produtos ou contratar serviços de uma empresa, e o número mais expressivo no Centro-Oeste foi o daqueles que não adquirem nada de quem faz campanhas publicitárias ofensivas para determinados grupos (55%, contra 45% na média nacional). “Este levantamento reforça pesquisas anteriores, que mostravam que 74% dos entrevistados tinham muito ou algum interesse pelo tema da preservação do meio ambiente e 78% disseram-se pouco ou nada satisfeitos com os esforços empreendidos no país nesse campo”, diz o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do IPESPE. Sobre a Febraban

A FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos – é a principal entidade representativa do setor bancário brasileiro. Fundada em 1967, na cidade de São Paulo, é uma associação sem fins lucrativos que tem o compromisso de fortalecer o sistema financeiro e suas relações com a sociedade e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País.

O quadro associativo da entidade conta com 117 instituições financeiras associadas, as quais representam 98,8% dos ativos totais e 96,6% do patrimônio líquido das instituições bancárias brasileiras.Sobre o IPESPE

O Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), fundado em 1986, é uma das instituições mais respeitadas do Brasil no setor de pesquisas de mercado e opinião pública. E conta com um conselho científico formado por especialistas de diversas áreas, o qual é presidido por Antonio Lavareda, mestre em sociologia e doutor em ciência política.

Tem equipes operacionais e consultores em todos os estados do País e atuação em âmbito nacional e internacional, sempre atualizado com o que há de mais inovador em técnicas e sistemas de pesquisas. A experiência, o rigor técnico e a agilidade do IPESPE têm se transformado em ferramentas fundamentais para que empresas privadas, governos e organizações possam conhecer melhor o seu público e o mercado. Sobre o OBSERVATÓRIO FEBRABAN

O OBSERVATÓRIO FEBRABAN – Pesquisa FEBRABAN IPESPE, foi lançado em junho de 2020 com objetivo de se tornar uma fonte de informações sobre as perspectivas da sociedade e o potencial impacto econômico-financeiro, ouvindo a população e estimulando o debate em diversos setores. Com periodicidade trimestral, a iniciativa é parte de uma série de medidas da Febraban para ampliar a aproximação dos bancos com a população e a economia real, de forma cada vez mais transparente.