Projeto Educacional encerra ciclo de visitas no gabinete da prefeita

Em Várzea Grande, uma das datas comemorativas mais apreciadas e aguardadas pelas crianças é a Páscoa, que neste ano na Rede Municipal de Ensino chegou mais cedo, por meio do projeto educacional de aulas práticas para ensino aprendizagem acerca da funcionalidade da Administração Pública. Nesta quarta-feira (17), alunos de três unidades educacionais distintas visitaram as repartições públicas da prefeita Lucimar Sacre de Campos, do vice-prefeito José Hazama e da secretária de Assuntos Estratégicos, Adriana Corrêa da Costa.

O projeto foi idealizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e tem a finalidade de oportunizar aos alunos da rede municipal conhecer a estrutura administrativa, secretários e equipes técnicas que estão à frente de cada Pasta, bem como o de obter o conhecimento de sua estrutura administrativa, função e atribuição.

As aulas práticas neste período que antecede a Páscoa trabalharam em sala de aula o significado do dia em que se celebra a ressurreição de Jesus Cristo, bem como símbolos alusivos da Páscoa. Durante as visitas os alunos receberam os tradicionais ovos de chocolate.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos disse que é uma riqueza notar a felicidade no rosto de cada criança ao participar da visita e receber o presente, a maior gratificação é constatar que o verdadeiro espírito pascal não é esquecido entre os pequenos. “Os profissionais da educação desempenharam um papel fundamental ao trabalhar o significado dessa data tão importante em que comemoramos a ressurreição de Jesus”, disse.

“A Páscoa é uma ocasião muito especial. Muita gente pensa, principalmente as crianças, que esta data está somente ligada ao coelhinho da Páscoa e os ovos de chocolate; mas na verdade, o verdadeiro significado desta data tão importante e única é a ressurreição de Jesus Cristo, um fato que marcou o mundo e todas as gerações. A Páscoa é um dia de alegria e confraternização familiar, nesse dia as famílias podem se reunir e aprender mais sobre o verdadeiro simbolismo da Páscoa”, enfatizou a prefeita.

Já o vice-prefeito, José Hazama destacou que o projeto é de relevância social, onde integra e socializa a comunidade escolar com cotidiano da gestão pública. “Quero desejar uma Feliz Páscoa a cada estudante de nossa cidade. A Páscoa é considerada uma das mais importantes festas cristãs, pois celebra a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa é o momento de renovação da vida”, desejou o vice-prefeito.

Conforme a secretária de Assuntos Estratégicos, Adriana Corrêa da Costa foi uma tarde de alegria e aprendizado em estar com as crianças e apresentar as atribuições da Pasta. “Para mim é uma alegria participar da entrega deste momento exclusivo de troca de informações. Foi muito especial esse momento perto das crianças, poder sentir esse carinho. Parabéns a direção da escola e às professoras pela iniciativa”, disse.

O secretário de Educação, Sílvio Fidelis, disse que o projeto faz parte da política pública adotada pela Administração que mantém as portas abertas para toda a população, principalmente, para os estudantes que já recebem em sala de aulas as informações referentes aos trabalhos desenvolvidos pelos agentes públicos.

“As visitas fazem parte do programa de socialização que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, nas escolas públicas, onde os professores apresentam aos alunos as estruturas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Neste primeiro momento participam do projeto escolar 22 escolas municipais. Ter essa aproximação e vivência de como funciona a administração pública da nossa cidade, bem como ter esse contato com gestores permite aos alunos maior compreensão do conteúdo aplicado teoricamente em sala de aula. Esse aprendizado também ajuda na formação de valores e da cidadania do aluno”, explicou o secretário.

Na ocasião também foram entregues kits de Páscoa para os alunos da Rede Municipal de Ensino, das unidades escolares ‘Deputado Ary Leite de Campos’, ‘Abdala José de Almeida’ e ‘Apolônio Frutuoso’.

