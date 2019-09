Programa Vida Plena promove palestra de prevenção ao suicídio

Publicado por: Rosano Almeida

Neste exato momento que você está lendo esta matéria uma pessoa, em algum lugar do planeta, está tirando a própria vida. Assustador não é mesmo? Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, o que representa cerca 1 milhão de mortes por ano. Por mais que este seja um tema delicado e que as pessoas ainda tenham grande resistência em discuti-lo ele é real. O suicídio não escolhe idade, classe social, religião ou país, ele está em todos os lugares e não pode ser ignorado.

Com o objetivo de tirar cada vez mais este assunto do fundo da gaveta empoeirada e trazê-lo para o centro das discussões o Programa Vida Plena promove nesta sexta-feira (20) a palestra “A vontade de ser feliz – a vida é a melhor escolha”, que será ministrada pelo psicólogo Afro Stefanini II, dentro da campanha do “Setembro Amarelo” realizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A palestra será às 15h30 no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça.

No Brasil os dados são cada vez mais preocupantes. De acordo com a OMS, o Brasil registra um suicídio a cada 45 minutos. Segundo os mesmos dados, o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil, ficando atrás de violência interpessoal e acidentes de trânsito. Quase todos esses suicídios estão relacionados a transtornos mentais, como a depressão.

Especialistas no assunto defendem que campanhas de prevenção e conscientização da depressão e do suicídio podem fazer toda a diferença. Estima-se que 90% dos suicídios poderiam ser evitados se as pessoas tivessem acesso e pudessem tratar a doença que leva ao suicídio.

Origem do Setembro Amarelo: O Setembro Amarelo começou nos EUA, quando o jovem Mike Emme, de 17 anos, cometeu suicídio, em 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um Mustang 68, pintando-o de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como “Mustang Mike”. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar sua morte.

No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha a mensagem “Se você precisar, peça ajuda.”. A iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas que precisavam de apoio.

Laço amarelo – Em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio, o laço amarelo.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso