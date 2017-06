Primeira-dama se emociona em entrega de cobertores destinada a mais de 100 entidades sociais

A emoção deu o tom no Dia D da campanha Aquece Cuiabá realizado no ginásio Dom Aquino, nesta terça-feira (13.06), com a presença de representantes de mais de 100 entidades sociais indicadas pelos conselhos municipais. Essa segunda etapa de entrega direcionou às instituições, público principal da campanha, quase 12 mil cobertores.

Durante a solenidade oficial de entrega, a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, idealizadora da ação solidária, e que envolveu dezenas de voluntárias, não segurou as lágrimas ao agradecer todos os envolvidos na realização da campanha destinada a ajudar pessoas em vulnerabilidade social do frio cuiabano.

“Eu estou muito feliz hoje na presença de vocês [representantes de entidades] recebendo todas essas doações. Quando recebi o vídeo dessa organização, eu pensei no que iria falar. E eu não tenho muito o que falar. É somente agradecer, agradecer e agradecer a todos os parceiros, aos amigos, ao meu marido Emanuel pelo apoio de sempre. Eu acho que isso é um exemplo da humanização que você [Prefeito Emanuel] tanto fala, tanto pregou na campanha e está dando continuidade no seu mandato”, disse Márcia, extremamente emocionada em meio à salva de palmas.

Empresários cuiabanos, filantropos e sociedade civil organizada foram os principais protagonistas da campanha que gerou, até o presente momento, 16 mil cobertores se somados os quatro mil previstos para chegar em Cuiabá ainda esta semana.

Entre os representantes da classe empresarial cuiabana, o diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas Social, Paulo Boscolo, um dos principais doares da campanha, elogiou o empenho da primeira-dama à frente da causa.

“A palavra solidariedade move montanhas e o frio quando chega em Cuiabá, a pesar de durar muito pouco tempo, ele chega e judia das pessoas que não possuem a melhor condição para se proteger. Então, assim que nos foi apresentados à iniciativa, abraçamos a campanha junto com a primeira-dama. Nos representamos os comerciantes que fizeram a doação voluntária e elas totalizaram mil cobertores e hoje, essa apresentação desse grande volume de cobertores, no primeiro ano como primeira-dama, é de se parabenizar”, externou.

Outro importante grupo fundamental para o sucesso da campanha são os voluntários que, em conjunto com a primeira-dama, participaram ativamente na busca de doações e também das entregas, a primeira iniciada no final de maio quando uma frente fria atingiu a capital e desencadeou uma ação emergencial para atender as pessoas em situação de rua.

Eliane Souza, casada com o vereador Toninho de Souza, simbolizou todas as voluntárias e esteve à frente, assim como Sâmara Malheiros, na representatividade das esposas dos parlamentares municipais, mulheres totalmente comprometidas com a campanha.

“É de grande relevância essa campanha, o meu marido está vereador há três mandatos e é a primeira vez que sou convidada para uma campanha como essa. Espero que a primeira-dama continue com esse espírito humanizado sempre de olho no próximo porque na nossa sociedade são muitas as pessoas em vulnerabilidade social que precisam de calor, não só pelo cobertor, mas do calor humano. Estamos aqui com muito orgulho e para as próximas campanhas estamos dispostas a realizar algo tão bonito”, discursou Eliane sob aplausos de todos os presentes.

Entrega

As entidades sociais como a Casa da Mãe Joana, a Casa de Recuperação Raiz de Jesse, a Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão, O Instituto dos Cegos do Estado de Mato Grosso e tantas outras estiveram, por meio de seus representantes, sendo credenciados com o voucher para a retirada da doação destinada a sua respectiva instituição, como foi o caso de Pedro Freitas, coordenador do Centro de Pastoral para Migrantes.

“Nossa instituição trabalha com a migração e ela se tornou forte em Cuiabá através dos haitianos e os cobertores vamos destinar a eles porque, na maioria das vezes, eles não tem condições de comprar cama então, existe casos, em que o cobertor é usado até para forrar o chão e da um conforto a mais na época de frio”, contou o beneficiário de cerca de 100 cobertores.

Durante o evento, o prefeito Emanuel Pinheiro assinou o Termo de Doação no qual a primeira-dama Márcia Pinheiro destina todo o acervo de cobertores à prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal de Assistência Social, para o devido encaminhamento às instituições.

A entrega feita pela primeira-dama em concomitância com o prefeito deixou o chefe do Executivo municipal orgulhoso com a repercussão da iniciativa de sua esposa. “É emoção e alegria do orgulho de poder ser instrumento de Deus e da população para ajudar. Quero agradecer a oportunidade de poder ajudar a nossa gente, principalmente os menos favorecidos. A primeira-dama liderou esse processo de pura solidariedade humana e provocando esse espírito de cristianismo, de amor muito comum no coração do cuiabano e das instituições privadas que buscam meios de ajudar o próximo”, concluiu Emanuel.

Aquece Cuiabá

A campanha, que vai recebe doações até o próximo dia 21, foi pensada para atender as pessoas em vulnerabilidade social de abrigos, famílias carentes e moradores de ruas da capital mato-grossense. A ação solidária tem o objetivo de levar cobertores para o enfrentamento ao frio cuiabano que deve iniciar mais cedo, este ano, devido ao fenômeno El Niño, previsto pelos institutos de meteorologia, o qual faz as massas frias começarem a se deslocar pelo país ainda durante o outono, atual estação. Apesar de o inverno iniciar apenas no final de junho no Centro-Oeste brasileiro, as massas de ar polar surgem pontualmente entre abril e setembro.

