Juiz participa de reunião no STF sobre o Fonamec

O juiz Hildebrando da Costa Marques, coordenador da Comissão de Reforma do Estatuto do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec) e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, participou nesta quarta-feira (20 de junho), em Brasília (DF), de reunião com o ministro Dias Tóffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), e com o presidente do Fonamec, juiz Paulo César Alves das Neves (TJGO).

Em pauta, foram tratados assuntos de interesse do Fonamec, tais como o plano nacional de atuação, e também questões de relevância para a política pública nacional de tratamento adequado de conflitos.

“Como está se aproximando a troca da Presidência do STF e o ministro Dias Tófolli irá assumir a função, fomos nos apresentar e nos colocar à disposição para continuar auxiliando na política nacional de tratamento adequado dos conflitos”, explica o juiz Hildebrando, que também é membro do Comitê Gestor da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O magistrado conta que também foi feito um convite oficial para que o ministro faça a abertura do próximo Fórum Nacional da Conciliação e Mediação (Fonamec), que será realizado em Goiânia (GO), em novembro.

“Esse foi nosso primeiro contato antecipando a assunção dele ao cargo. Fomos muito bem recebidos e tivemos uma reunião muito exitosa. Para se ter noção, enquanto advogado-geral da União ele montou a câmara de conciliação da AGU. Isso demonstra que ele é um ministro extremamente antenado com essa causa e isso é muito bom para a política nacional”, complementou.