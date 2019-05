Após 20 anos de espera, pavimentação muda realidade do bairro Jardim Imperial II

A obra faz parte do programa Minha Rua Asfaltada e recebeu um investimento de R$ 1.464.803,53

Fundado há mais de 20 anos e situado na região Leste da Capital, o bairro Jardim Imperial II recebeu 2,95 quilômetros de pavimentação. A inauguração da infraestrutura viária, ocorrida no sábado (11), representa, além da visível transformação na aparência das vias, uma completa mudança na realidade vivida por mais de 1,5 mil famílias que moram na comunidade.

O projeto executado na primeira etapa do bairro assegurou ainda a edificação do sistema de drenagem, meio-fio e calçadas em 15 ruas. Para esse trabalho, o Município investiu um total de R$ 1.464.803,53. A ação faz parte do programa Minha Rua Asfaltada, implantado em 2017 com a meta de universalizar o benefício da pavimentação. Até o momento, são mais de 40 bairros atendidos, entre obras já executadas, em andamento e em processo de licitação.

“Já tinham feito o lançamento das obras em 2011 e 2013, mas o trabalho nunca foi para frente. Então, quando recém assumi a Prefeitura de Cuiabá, fiz o compromisso com os moradores desse, que era um dos poucos bairros da região que não era pavimentado. A população estava totalmente descrente e desejava uma gestão que olhasse com carinho por ela. A nossa gestão teve essa sensibilidade, pois temos o compromisso prioritário com os mais carentes”, contou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Para a presidente da Associação de Moradores do Jardim Imperial II, muito mais do que a valorização dos imóveis, a pavimentação é uma demonstração de respeito com a comunidade e uma grande contribuição para a saúde daqueles que residem nela. “Os moradores já estavam desiludidos das tantas promessas feitas em gestões anteriores. Mas contamos com uma gestão comprometida, que está realizando um sonho de mais de 20 anos”, disse.

Responsável pela indicação das obras no bairro, o vereador Juca do Guaraná destacou que o trabalho reforça a parceria existente entre os Poderes Executivo e Legislativo municipal. “Minha gratidão ao prefeito Emanuel Pinheiro, que logo nos primeiros dias de mandato atendeu nosso pedido, andou conosco na poeira e lama, e conheceu a triste realidade que era vivida aqui. Isso demonstra que o prefeito está comprometido com uma gestão realmente humanizada”, pontuou o parlamentar.

Representando a Câmara Municipal de Cuiabá, também participaram da solenidade de inauguração o presidente da Casa de Leis, Misael Galvão e o vereador Adevair Cabral.

