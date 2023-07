Zezé Di Camargo e Luciano se apresentam no Espaço Unimed com “30 anos – É o amor”

Dupla volta a São Paulo com tour comemorativa no dia 4 de agosto de 2023 (sexta)

Por Fabi Villela

Nem Zezé Di Camargo e Luciano sabem muito bem como é que 30 anos se passaram desde que “É o Amor” se consagrou de Norte a Sul do país, sendo, de tempos em tempos, regravada pelas vozes mais plurais da Música Brasileira. Por mais planejamento que tenham traçado nessas décadas, parece espantoso até para eles o fato de estarem em voga de modo tão constante, por todo esse tempo, período que parece um grão na história da humanidade, mas que tem absoluta relevância no quebra-cabeça da vida da gente.

Neste contexto e por tanta referência, a dupla mais romântica do Brasil volta ao Espaço Unimed, uma das principais casas de shows do Brasil, no dia 4 de agosto de 2023 (sexta), com um show totalmente novo, mas com um nome tão familiar: “30 anos – É o amor”. Afinal, lá se vão pouco mais de três décadas desde que a música que alçou os artistas ao sucesso chegou à rádio Terra de Goiânia (GO), em uma singela fita K-7 levada por Seu Francisco Camargo, pai de Zezé Di Camargo e Luciano.

De lá pra cá, a canção composta por Zezé acumula mais de 70 regravações, incluindo intérpretes que a lançaram em hebraico e russo, somando mais de 1 bilhão de execuções no mundo, segundo dados do ECAD. E é no embalo deste clássico hit que os irmãos prometem um espetáculo memorável ao público de uma das mais conceituadas casas do Brasil.

A profundidade que se faz presente nessa história, de certa forma, inspira a ilusão ótica dos painéis de LED que estampam imagens e cenários ao fundo do palco de “30 anos – É o amor”. O espetáculo em questão celebra, em grande estilo, a nova turnê dos 2 Filhos de Francisco, mas que ganhará alguns elementos surpresas numa festa que também faz parte da história da dupla, até por conta da relação dos sertanejos com o local e com os proprietários do mesmo.

Com muitas imagens em telões e efeitos de luzes, 30 ANOS – É O AMOR faz “uma viagem no tempo”. “Vamos começar com ‘Saudade Bandida’, pois, como dizem, faz parte da playlist dos fãs raiz. Teremos aquelas canções que não necessariamente foram trabalhadas nas rádios, de 1991 para cá, mas que o público gosta, sempre cantou e pediu nos shows’, adianta Luciano.

Já Zezé Di Camargo, que assina o repertório com o produtor musical Roger Dias, revela que haverá novos arranjos de sucessos que marcaram vidas e histórias. “O público poderá contemplar um pedacinho de cada época da dupla, durante toda a sua trajetória. Vai ser uma apresentação especial para os paulistas, que sempre nos recebem muito bem“, completa Zezé Di Camargo.

PLAYLIST DO AMOR:

1 SAUDADE BANDIDA

2 FERA MANSA

3 SONHO DE AMOR

4 DOU A VIDA POR UM BEIJO

5 VIVENDO POR VIVER

6 VOCÊ VAI VER

7 TOMA JUÍZO / PRECISO SER AMADO

8 PRA MUDAR MINHA VIDA

9 TARDE DEMAIS

10 TÃO LINDA E TÃO LOUCA / FAZ MAIS UMA VEZ COMIGO

11 COMO UM ANJO

12 PRA NÃO PENSAR EM VOCÊ

____ MODÕES_____

13 ESTRADA DA VIDA

14 DO OUTRO LADO DA CIDADE

15 DOIS CORACÕES E UMA HISTÓRIA

16 SEM MEDO DE SER FELIZ

17 ME LEVA PRA CASA

18 A FERRO E FOGO

19 MENINA VENENO

20 NA HORA H

21 MENTES TÃO BEM

22 É O AMOR

23 NO DIA EM QUE EU SAÍ DE CASA

24 FLORES EM VIDA

25 MEXE QUE É BOM

SOBRE O ESPAÇO UNIMED

O Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.

Sua arquitetura contemporânea alinhada e decoração assinada pelo espanhol Carlos Viqueira, oferecem soluções inovadoras que proporcionam flexibilidade e sofisticação para atender e transformar eventos em grandes acontecimentos.

Entre os principais diferenciais da casa está sua localização de fácil acesso, próximo à estação de metrô Barra Funda e grandes avenidas, além da versatilidade em assumir diversos layouts e configurações. Na estrutura interna, há um suntuoso hall de entrada com capacidade para 1000 pessoas, salão principal com aproximadamente 3.500m², cinco telões com projeção frontal, ar condicionado central, quatro bares, dois camarotes com banheiros exclusivos e quatro confortáveis camarins com sala de estar. Além disso, o Espaço Unimed tem um buffet próprio e cozinha industrial que desenvolve cardápios específicos para cada evento, com capacidade para servir até 4 mil jantares simultâneos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre outros.

SERVIÇOS: Zezé di Camargo e Luciano em tour “30 anos – É o Amor” no Espaço Unimed

Show: Zezé di Camargo e Luciano em tour “30 anos – É o Amor” no Espaço Unimed

Data: 4 de agosto de 2023 (sexta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Acesso para deficientes: sim

Classificação:14 anos

Ingressos: Setor Diamante: R$ 520,00 (inteira) e R$ 260,00 (meia | Setor Platinum: R$ 480,00 (inteira) e R$ 240,00 (meia) | Setor Azul Premium: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia) | Setor Azul: 340,00 (inteira) e R$ 170,00 (meia) | Setor A, B, C: R$ 280,00 (inteira) e R$140,00 (meia) | Setor E, F e G: R$ 220,0000 (inteira) e R$110,00 (meia) | Setores I e J: R$ 180,00 (inteira) e R$90,00 (meia) | PCD: R$ 90,00 | Camarotes A: R$ 520,00 (inteira e individual) | Camarotes B: 480,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (de segunda a sábado, das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou online pelo site Ticket 360 Zezé di Camargo & Luciano

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Redeshop. Cheques não são aceitos.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.