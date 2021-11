UNINASSAU promove Black Friday de cursos

Publicado por: Rosano Almeida

Por Luiza Clara

A Black Friday é conhecida mundialmente pelas grandes promoções realizadas por diversas lojas e empresas, sendo uma oportunidade de o comércio ter altos índices de venda. Esse evento teve início nos Estados Unidos e marca o início das compras de fim de ano. Aproveitando esse período, a UNINASSAU oferece descontos especiais.

As mensalidades da Graduação Digital estão a partir de R$ 99,00 durante todo o curso e, além disso, os inscritos ganham 3 cursos na GoKursos. No caso da Graduação Presencial, elas estão com 60% de desconto. Para aqueles que têm interesse em realizar uma Pós-Graduação, as mensalidades estão a partir de R$ 169,90.

A UNINASSAU possui mais de 200 opções entre cursos de curta duração, bacharelados, licenciaturas, especializações e MBAs nas áreas de Saúdes, Humanas, Exatas e Negócios. Ao escolher a modalidade EAD, o aluno conta com a flexibilidade de estudar quando e onde quiser, no computador, tablet ou celular, na melhor plataforma virtual de aprendizagem do mundo. É a oportunidade que faltava para se formar mais rápido e pagando menos no melhor EAD do Brasil, que possui nota máxima no MEC.

Não perca a chance de economizar e decidir seu futuro. Para inscrições e mais informações, acesse o site.