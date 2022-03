Unigel realiza doação de 1000 fogões para as vítimas das enchentes na Bahia

Ação é parte do compromisso social da companhia com a comunidade local

Diante dos impactos das fortes chuvas no estado no início de 2022 e ciente de seu papel na sociedade, a Unigel – uma das maiores empresas químicas da América Latina e maior fabricante de fertilizantes nitrogenados do país, com presença nos estados da Bahia, São Paulo e Sergipe – começou a doar 1000 fogões a moradores das comunidades afetadas. Os equipamentos começaram a ser retirados no dia (24.03.2022) na unidade de Candeias pelo Corpo de Bombeiros, sob a coordenação da Casa Civil do governo do Estado da Bahia.

A seleção das famílias assistidas é realizada através dos cadastros realizados no sistema da SJDHDS, com base em dois critérios amparados por lei: é necessário que seja, comprovadamente, família de baixa renda e que o imóvel tenha sido atestado pelo Corpo de Bombeiros de que foi diretamente afetado pela chuva.

Essa já é a segunda ação realizada pela companhia em apoio às vítimas das enchentes no estado. Em janeiro, a Unigel também realizou doações de cestas básicas. Durante a pandemia de COVID-19, a empresa também intensificou suas ações sociais junto à população baiana com doações de materiais de seu portfólio, alimentos, respiradores e testes rápidos para COVID-19.

Comprometida com o desenvolvimento das comunidades onde atua e presente no estado desde 1977 – quando foi implantada a Central de Polímeros da Bahia no Polo Petroquímico de Camaçari -, a Unigel tem dedicado esforços para atuar em projetos sociais em linha com seu plano de sustentabilidade. No município de Candeias, a empresa mantém o Centro de Educação Gisella Tygel, em parceria com a Prefeitura, que atende gratuitamente cerca de 850 alunos de dois a 11 anos de idade. Em parceria com o Município e o Estado, apoia também a Escola 14 de Agosto, que atende cerca de 550 jovens do Ensino Fundamental ao Técnico, oferecendo ainda vagas de estágio e emprego. Recentemente, ambas as escolas passaram por reformas e manutenções para reabertura após a pandemia.

Ainda na cidade, a companhia mantém um projeto de reciclagem com acrílicos, no qual as sobras geradas no processo de produção são enviadas para oficina de acrílico e transformadas em objetos.

Sobre a Unigel

A Unigel é uma das maiores empresas químicas da América Latina, com posição de liderança em estirênicos, acrílicos e fertilizantes nitrogenados na América Latina. Fundada em 1966, a Companhia está estrategicamente localizada no Brasil (nos Estados da Bahia, Sergipe e São Paulo) e no México (nos Estados do México, San Luís Potosí e Veracruz).

Presente no dia a dia das pessoas, a Unigel fornece insumos fundamentais para a fabricação de produtos finais nos mercados de eletrodomésticos e eletrônicos, automotivo, tintas e revestimentos, construção civil, papel e celulose, embalagens, saúde e beleza, têxtil, mineração e agricultura.

Tendo como pilares estratégicos a sustentabilidade e a inovação, a Companhia desenvolve tecnologias e produtos que visam o bem-estar econômico, social e ambiental. Como reconhecimento pelas práticas sustentáveis na cadeia produtiva e também pelos programas de responsabilidade social desenvolvidos junto às comunidades em que atua, foi certificada pela Ecovadis na categoria ouro.

Em 2020, a Unigel lançou a linha de produtos Ecogel, que transforma plásticos reciclados pós-consumo e resíduos pós-industriais em produtos. Com o Ecogel, a Companhia atua diretamente na promoção da economia circular, estimula a logística reversa e incentiva o desenvolvimento socioeconômico e ambiental das comunidades envolvidas em todas as etapas do ciclo de vida do produto.