Secretário de previdência Ir. Murilo Bianchini apresenta relatório do pecúlio

Publicado por: Ir. Rosano Almeida

Por Ir. Ivo Matias

Temos a satisfação e dever de informar aos irmãos que, recebemos no gabinete do Grão Mestrado do GOB-MT, o Ir. Murilo Bianchini, Secretário de Previdência e Assistência, ocasião em que foi entregue ao Eminente Grão-Mestre Ivo Matias, Relatório, apresentando o balanço oficial da Secretaria de Previdência dos meses de outubro, novembro e dezembro/2021, com aprovação por unanimidade pelo Conselho Estadual do GOB-MT.

Merece destaque, a gestão humanizada e adequada ao grave período de Pandemia que perdura há quase dois anos.

Foram pagos R$ 2,9 milhões de Reais em Mútuas e terminamos o ano de 2021 com 97,1% das lojas com pagamento em dia. Ou seja, apenas 2,9% com débitos pendentes na Previdência.

Destacamos também, importantes conquistas e avanços na legislação do Fundo Mútuo, reduzindo a multa por inadimplência de 10% para apenas 2%, nos termos da legislação civil.

Assim meus IIr., o saldo atual da Previdência, conforme balancetes aprovados é de mais de R$ 1,9 milhões de reais, o que representa uma capacidade de liquidez de até 16 mútuas pelo teto máximo de 100 salários mínimos.

Reiteramos portanto, nossa gratidão aos IIr. pelo esforço fraterno, no socorro às famílias atendidas no instante de dor e sofrimento dos familiares de nossos irmãos.

GOB-MT COM VOCÊ – 35 ANOS