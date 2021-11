Região Norte recebe tecnologia de última geração aliada ao crescimento sustentável

Por MCOM

Brasília-DF, 25/11/2021 — Cinco empresas irão fornecer a tecnologia 5G na região Norte do país, tendo arrematado os lotes no maior leilão de telecomunicações do país, realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e promovido pelo Ministério das Comunicações (MCom), no início de novembro. Sercomtel, Claro e Vivo foram as operadoras vencedoras da disputa pelas frequências regionais, enquanto Winity II, TIM e, novamente, Claro e Vivo, levaram lotes nacionais, que também contemplam ações no território.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, entende que a entrada de novas operadoras pode implicar na redução de preços dos serviços de telefonia móvel prestados atualmente, com tecnologia 4G. Para Faria, isso é possível graças ao fato de que, a partir do leilão, 1.174 municípios com mais de 30 mil habitantes contarão com pelo menos três prestadoras de serviços. O ministro ainda lembra que o valor arrecadado irá fomentar, nos próximos 20 anos, os investimentos no setor de telecomunicações e o desenvolvimento de projetos que promovam crescimento sustentável no país.

Durante a COP 26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Faria reafirmou que “levar internet para todos os brasileiros desassistidos e preservar a floresta amazônica são prioridades de todas as políticas públicas do MCom e nortearam as diretrizes do leilão do 5G”. As operadoras vencedoras do certame irão destinar, como contrapartida ao direito de uso das faixas de radiofrequência, R$ 1,5 bilhão para implementar o programa Norte Conectado, que conectará uma rede de fibra óptica subfluvial com 12 mil quilômetros na região amazônica. “Levaremos conexão para a região Norte sem derrubar uma única árvore”, destacou o ministro.