Reestruturação UTIs Neo e Pediátrica melhoram atendimento e ampliam recuperações na Santa Casa de Cuiabá

Da Assessoria

Uma reformulação estrutural e de processos melhorou a taxa de recuperação de pacientes de alta complexidade e deu maior conforto no atendimento a recém-nascidos, crianças e acompanhantes na Santa Casa de Cuiabá.

Ao todo são 20 leitos com 100% de ocupação e que foram assumidos pela Medsim às 19h do dia 10 de março de 2023”, relembra com precisão Suzany Silveira, enfermeira coordenadora.

Dentre os processos de gestão aplicados na unidade, está o maior controle de infecções hospitalares com plano de ação estabelecido, reuniões com toda equipe assistencial para estabelecer os fluxos e rotinas, engajamento das equipes com foco na qualidade de assistência, visitas multiprofissionais para discussão dos casos, readequação dos espaços físicos com vistas, entre outros.

Na visão da médica pediatra Rejane Vieira de Castro, coordenadora geral das UTIs, o novo fluxo resultou em pontos positivos. “Houve um aumento no índice de recuperação, principalmente de casos mais difíceis, redução da mortalidade e maior controle de infecção”, salienta.

As UTIs, por exemplo, receberam uma nova decoração com objetivo de deixar o ambiente mais “leve” para as crianças e seus acompanhantes. Uma sala nova com poltronas, tv, armários foi disponibilizada para descanso das mães e outros acompanhantes.

Os atendimentos nessas UTIs são referência em todo estado nos casos de alta complexidade. Na visão dos profissionais e pais de pacientes, o fato de uma empresa privada atuar dentro do SUS dá maior celeridade nos processos, sem a necessidade burocrática de órgãos públicos.

“O principal objetivo é devolver o seu maior bem precioso para as suas casas. Fazer a melhor assistência do que conseguimos hoje no mercado. Quando a mãe leva o seu bebê para casa, quando a devolvemos viva para a família e ver a gratidão, para nós é ainda mais gratificante. Quando não conseguimos alcançar esse objetivo, sofremos junto como pessoa, como profissionais. Mas no fundo também ficamos gratos porque fizemos o que deveria ser feito”, conta Suzany.

Gestão e padronização das ações fizeram diferença para a ampliação das taxas de recuperação, porém, a humanização do atendimento também teve papel fundamental no processo de reestruturação.

“Hoje a UTI tem um design mais harmonioso, mesmo sabendo das condições dos nossos pacientes. A sala de descanso dos pais, também foram melhoradas em 100% com plotagem e poltronas. Tudo para que as mães e acompanhantes pudessem descansar e liberar a mente um pouco”, pontua Suzany.

Mesmo com poucos dias de gestão, as profissionais comparam o padrão atual das UTIs neo e pediátrica da Santa Casa com os melhores hospitais particulares de Mato Grosso.

Para a coordenadora geral, Rejane, a equipe está engajada em oferecer o melhor para as famílias que precisam dos devidos cuidados. “Representa esperança na qualidade do atendimento e que uma equipe envolvida, motivada e treinada faz toda diferença na condução dos casos, além da estrutura necessária para o bom atendimento e tratamento”, finaliza.