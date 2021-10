Reality Shows da Record se destacam nas redes sociais

Reconhecida pelos realities, a Record segue crescendo nas métricas das principais redes sociais

Publicado por: Rosano Almeida Por Pedro Ramos Os realities da Record seguem fazendo sucesso nas redes sociais, principalmente por conta da geração de conteúdos a respeito de A Fazenda, Top Chef e Canta Comigo Teen. Com presença no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e TikTok, participantes, apresentadores e jurados aparecem constantemente nos perfis oficiais do programa.

A Fazenda, que estreou na programação há pouco menos de um mês, segue sendo um dos assuntos mais comentados nas principais plataformas. Na semana de 27 de setembro a 3 de outubro, o programa acumulou mais de 616 milhões de impressões e mais de 5 milhões de interações com seus conteúdos. No período, os participantes mais citados foram Dayane Mello, Rico Melquíades e Bil Araújo. As brigas da semana foram destaque nas publicações mais assistidas, com cerca de 133,6 milhões de visualizações nos vídeos.

Na primeira semana após a estreia de Top Chef, o programa segue sendo destaque pela qualidade dos participantes e receitas. Os perfis do reality gastronômico contaram com cerca de 2 milhões de impressões, mais de 430 mil visualizações dos vídeos e 9,1 mil interações do público com os conteúdos. O público do programa nas redes sociais mostrou interesse em publicações sobre as avaliações dos pratos apresentados no programa.