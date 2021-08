R7.com lança serviço de checagem de notícias para combater fake news

O ‘MonitoR7’ trará publicações diárias, para identificar a circulação de notícias falsas e apontar para os leitores do portal R7.com quais são as informações confiáveis. As publicações vão identificar a origem e como circularam as informações que foram objeto de checagem, além de mostrar como foi feita a verificação de informações, de forma clara e objetiva.