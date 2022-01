Produtor mato-grossense ganha aliado no controle às principais doenças da soja

Produtores terão a oportunidade de subir em um balão para visualizar lavouras de soja tratadas com Armero

Armero, lançamento da ADAMA, tem exclusiva formulação T.O.V e amplo espectro de controle para as principais doenças da soja, especialmente Mancha-Alvo, sempre com alta consistência de resultados

Maior produtor mundial de soja, com uma área plantada de 38,502 milhões de hectares e produção de 135,409 milhões de toneladas, o Brasil regista uma produtividade média da cultura de 3.517 kg/ha (Fonte: Conab, levantamento de 05/2021). No Mato Grosso, o maior produtor brasileiro da oleaginosa, a produção é de 35,947 milhões de toneladas em uma área plantada de 10,294 milhões de hectares, com uma produtividade de 3.492 kg/ha (Fonte: Conab, 05/2021).

A doença com maior potencial de dano em todas as regiões do Estado é a Ferrugem, mas o complexo de manchas foliares vem ganhando importância a cada safra, especialmente a Mancha-Alvo, fazendo as lavouras perderem produtividade, com danos mínimos de 30%, podendo chegar a 90% no caso da Ferrugem; de 25% a 30%, podendo atingir 50% no caso da Mancha-Alvo; e de 20% a 30% com as DFCs (Doenças de Final de Ciclo).

Mancha-Alvo, Ferrugem e DFCs presentes em todo o Estado

Norte — 6.578.495 hectares plantados (principais doenças: Mancha-Alvo, Ferrugem, DFCs e Antracnose)

6.578.495 hectares plantados (principais doenças: Mancha-Alvo, Ferrugem, DFCs e Antracnose) Nordeste — 1.877.735 hectares (principais doenças: Ferrugem, Mancha-Alvo, DFCs e Antracnose)

1.877.735 hectares (principais doenças: Ferrugem, Mancha-Alvo, DFCs e Antracnose) Sudeste — 1.546.522 hectares (principais doenças: Ferrugem, Mancha-Alvo e DFCs)

1.546.522 hectares (principais doenças: Ferrugem, Mancha-Alvo e DFCs) Sudoeste — 210.639 hectares e Centro-Sul — 161.470 hectares (principais doenças: Ferrugem, Mancha-Alvo e DFCs)

Para controlar as doenças que levam embora a produtividade das lavouras e, consequentemente, parte do trabalho e investimentos dos agricultores, a ADAMA (leia-se ADAMÁ), companhia integrante de uma das maiores holdings do agronegócio global, traz ao mercado mato-grossense Armero, fungicida voltado prioritariamente para a cultura da soja. Armero reforça o programa Bom de Soja, agora composto pelos fungicidas Azimut, Armero, Cronnos e Across.

Armero tem em sua composição ingredientes ativos consagrados, garantindo uma combinação de diferentes modos de ação, incluindo um poderoso fungicida protetor. Conta com tecnologia exclusiva T.O.V., formulação líquida que promove maior aderência às folhas da soja; destaca-se pela facilidade na aplicação; sem risco de entupimento de bicos de pulverização; alta eficácia no combate das doenças da soja.

No programa de manejo com fungicidas, Armero será recomendado nas primeiras aplicações, garantindo maior proteção e sanidade do baixeiro e, como consequência, melhores resultados de produtividade da lavoura.

Seu amplo espectro de controle garante a cobertura contra as principais doenças da soja, especialmente Mancha-Alvo, sempre com alta consistência de resultados.

Consórcio de Rede de Mancha-Alvo indica melhores resultados

Resultados de experimentos cooperativos realizados pelo Consórcio de Rede de Mancha Alvo, composto por 16 instituições, com os principais fungicidas registrados e em fase de registro para a cultura da soja na safra 2020/2021, indicam que Armero apresentou os melhores índices de produtividade entre os fungicidas avaliados, com uma média de 4.390 kg/ha.

“Nas últimas safras, a Mancha-Alvo tem causado danos crescentes em todas as principais regiões produtoras de soja do País. Os fungicidas tradicionais já não apresentam a mesma eficiência de antes devido aos problemas de resistência, especialmente aqueles contendo carboxamidas em sua composição. Com Armero, chegaremos com uma solução que eleva o padrão de controle desta doença”, afirma o gerente de Produtos responsável pelo portfólio de fungicidas na ADAMA, Gerson Dalla Corte.

Armero é o segundo fungicida da ADAMA a ser considerado campeão do Consórcio de Rede. Nas últimas duas safras, Cronnos apresentou-se como o fungicida mais eficiente no controle da Ferrugem Asiática em soja.

Experiência Armero no campo

Os produtores que participarem de eventos de campo e feiras agrícolas que ocorrerão este ano no Mato Grosso terão a oportunidade de verem de perto a efetividade de Armero. Um caminhão que, aberto, se transforma em uma área de 15m x 25m, com espaço para receber até 40 pessoas (seguindo protocolos de saúde para Covid-19), levará a Experiência Armero aos agricultores mato-grossenses. Um bate-papo com especialistas em manejo de doenças e demonstrações da ação do produto em uma sala imersiva de LED, além de conversas com técnicos da ADAMA, serão oferecidos aos presentes.

Para que a Experiência Armero seja completa, os produtores de soja terão a oportunidade de subir em um balão para visualizar lavouras de soja tratadas com o produto. “Essa experiência casa com o slogan de Armero: ‘É fácil prever o futuro quando Armero vem primeiro’. Queremos mostrar que, começando com Armero, é possível ver além e se beneficiar com um produto como este”, explica Dalla Corte.

