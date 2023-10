Pesquisa revela que 60% dos acidentes nas rodovias foram causados por fadiga e sonolência

Na contramão destes índices, o programa “Medicina do Sono”, iniciativa das empresas regulares de transporte terrestre, se consolida como aliado do cuidado com saúde dos motoristas e pode ser decisivo para redução de acidentes nas rodovias

Por Amanda Gusmão

Cerca de 60% dos acidentes registrados nas rodovias brasileiras foram causados por fadiga e sonolência excessiva. É o que aponta pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (ABRAMET), em 2019.

De acordo com o levantamento, do total de veículos envolvidos, apenas 1,9% se referem a ônibus rodoviários. Várias iniciativas implementadas pelas empresas de ônibus regulares, contribuem para esse índice tão baixo, dentre elas destaca-se a implementação do programa Medicina do Sono, desenvolvido para promoção de práticas em favor da saúde dos motoristas de transportes terrestres. O projeto foi criado por iniciativa dessas em parceria com um médico especialista em medicina do sono, Dr Sérgio Barros.

Criado há duas décadas, o projeto preza pela segurança no trânsito por meio de testes e abordagens clínicas especializadas e individualizadas, a fim de proporcionar a educação, prevenção e conscientização de quem trafega pelas estradas brasileiras e é voltado às empresas que realizam linhas regulares autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Com sete laboratórios de polissonografia estruturados nas garagens algumas das principais companhias pelo país, o programa já realizou no total, quase 40 mil exames e destes, 7,6 mil exames de polissonografia, actigrafia, latência e manutenção de vigília e aplicou ainda aproximadamente 750 mil testes de fadiga e vigília, antes de cada liberação de viagem.

“Quando o motorista se sente cuidado, todos saem ganhando. O profissional com saúde tratada se torna tão seguro quanto um assintomático”, observou o coordenador e criador do programa, o médico Sérgio Barros.

Ainda de acordo com o especialista, a ideia é que todo o tratamento seja feito de forma preventiva para diminuir os fatores de risco. “Hoje, o número de motoristas em não conformidade para início de viagem é de menos de 1%. O teste do bafômetro, que é obrigatório antes do embarque, tem o índice de 0,01% de anomalia”, destacou.

Outro recurso da iniciativa é a sala de estimulação do alerta, onde os motoristas têm experiências em ambientes distribuídos nos pontos de paradas estratégicos. Durante 20 minutos, eles praticam exercícios de alongamento, bicicleta ergométrica e recebem alimentação balanceada, “já que o consumo de alimentos ricos em açúcar e de difícil digestão podem interferir diretamente no rendimento do profissional”, explica o médico. No local, os profissionais participam ainda de sessões de cromoterapia e luxterapia, para inibir a produção do hormônio do sono, a melatonina.

Palestras e cursos também fazem parte do programa, para orientação sobre a importância da qualidade de vida dos colaboradores em relação à saúde física e mental, além dos cuidados com a sonolência, “fator que pode ser associado a fatores como doenças pré-existentes como apneia, pressão alta, ansiedade, depressão e obesidade, por exemplo”, afirmou o médico.

Ainda segundo o especialista, o programa promove conhecimento à família dos motoristas, relação que é um dos pontos-chave no tratamento, explica o médico.”Quando eles entendem que o descanso e a qualidade de vida são extremamente importantes, tudo se alinha. Com o bem-estar dos colaboradores em ordem tudo funciona de forma mais fácil, segura e respeitosa”, afirma o Dr. Barros.

Iniciativa merece ser multiplicada

“Nas empresas de ônibus todas as ações voltadas à segurança são uma prioridade e é vital que se dedique aos motoristas atenção e cuidado, já que o fator humano nessa equação é preponderante. Sendo assim, cuidar da saúde dele também faz com que o profissional se sinta mais engajado na missão”. A observação é do presidente da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), Paulo Porto, que acredita que a iniciativa merece ser multiplicada e adotada pela maior parte das empresas regulares da categoria. Hoje aderem ao programa empresas que transportam cerca de 16 milhões de passageiros por ano de um setor regular que atingiu 37 milhões de passageiros transportados no ano de 2022.

O executivo destaca que empresas que aderiram ao programa Medicina do Sono registram excelentes resultados nos índices de sinistros gerais e melhor ainda quando se avaliam a prevenção de acidentes por consequência de fadiga ou sonolência excessiva no volante, bem observa ainda que os números do programa refletem a efetividade dos investimentos no programa para a segurança de todos.

“A vida e a segurança dos clientes são nossa missão enquanto operadores do transporte de pessoas, além disso há um prejuízo efetivo aos resultados das empresas em decorrência da insegurança nas rodovias e mitigar riscos é algo essencial. Entendemos que, quanto mais se investe, mais impactos positivos geramos para o setor e para os demais usuários das rodovias nacionais”, concluiu.

ABRATI

A ABRATI é uma entidade de classe de âmbito nacional que representa os segmentos do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. A atuação da associação se concentra no aperfeiçoamento da qualidade do serviço, combate ao transporte irregular, melhorias das condições de infraestrutura e apoio nas rodovias, ampliação da segurança, comunicação eficiente, busca de parcerias para soluções de problemas e um permanente esforço pela unidade da classe.

FSB Comunicação