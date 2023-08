Papo de Mina: Aura Apoena reúne colaboradoras em iniciativa exclusiva

Por Juliete Lino

A 2ª edição do Papo de Mina, teve como tema este ano “Mulher no mercado de trabalho”. Realizado na Aura Apoena, a ação colocou em debate a presença, caminhos e conquistas alcançadas pelas mulheres. Além de valorizar a atuação das colaboradoras, o projeto que já entrou para o calendário da mineradora, proporciona engajamento e senso de pertencimento das talentosas mulheres que integram o ambiente corporativo da mineradora.

“As mulheres são peças fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, e dentro da mineração não é diferente. Mas como as dificuldades ainda existem é importante compartilhar histórias e experiências motivadoras, para que todas saibam que não existem barreiras fortes o bastante que parem uma mulher”, ressaltou Roberta Martins, Gerente de Recursos Humanos, Comunicação e Comunidades da Aura Apoena.

O Papo de Mina reuniu talentos de diversas áreas, que puderam conhecer e trocar experiências com outras profissionais renomadas da região, a promotora de justiça, Mariana Batizoco, Lícia Juliane delegada de polícia e a jornalista Rosângela Alves.

“Ações afirmativas que ressaltam a importância da força de trabalho feminino são essenciais para uma sociedade justa, e dentro da nossa Cultura Aura 360 a equidade de gênero é um princípio importante. Hoje o nosso lugar é de respeitar e admirar o espaço das mulheres e contribuir para que elas alcancem todos os seus objetivos”, comentou Frederico Silva, diretor de operações da Aura Apoena.

Foco no colaborador

A transparência na relação com os colaboradores é uma característica marcante da Aura Minerals. Ainda na unidade de Apoena, no dia 26 de agosto, aconteceu o diálogo trimestral, evento para todos os colaboradores tomarem conhecimento das ações, conquistas e estratégias da empresa nos últimos meses.

Sobre a Aura Minerals

A Aura Minerals (TSX: ORA; B3: AURA33, OTCQX: ORAAF) é uma empresa com DNA brasileiro. Focada na mineração de ouro, cobre e metais básicos nas Américas, possui operações em Honduras, México, Colômbia e Brasil. Em 2022, a Aura Minerals atingiu US$ 66,5 milhões de lucro líquido e investiu mais de US$ 100 milhões em suas atividades. Com quatro mil colaboradores diretos e terceiros, a companhia se diferencia pela visão de futuro sobre a mineração, com uma gestão horizontalizada, que descentraliza a tomada de decisão e por ter uma cultura forte e transparente. A Cultura Aura 360, que direciona o jeito de ser e fazer da empresa, pensa de forma holística sobre como o negócio impacta e beneficia cada um dos stakeholders, priorizando os colaboradores, as comunidades, o meio ambiente e a companhia.