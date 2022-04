Organização do movimento negro oferece curso para jovens universitários combaterem o racismo ambiental

Parceria inédita com pesquisadores e universidade propõe projeto de pesquisa e levantamento de dados sobre mudanças climáticas

Publicado por: Rosano Almeida

Até o próximo domingo, 17 de abril, o Instituto de Referência Negra Peregum recebe inscrições para a primeira formação do “Curso de Enfrentamento às Mudanças Climáticas e ao Racismo Ambiental”. Acesse o edital completo.

Inscrições no link

“É de extrema relevância pautar o racismo nas discussões sobre impactos ambientais e justiça climática, tendo em vista que a população negra, periférica e de comunidades tradicionais, em geral, são as mais afetadas pela degradação progressiva do meio ambiente causada pela ganância e pelo modo de produção capitalista”, afirma Izabela Santos, consultora ambiental do Instituto de Referência Negra Peregum.

A iniciativa inédita conta com a parceria da confluência IYALETA — Pesquisa, Ciência e Humanidades e com o Centro Integrado de Direitos Humanos, programa de extensão da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O Projeto vai selecionar 10 (dez) estudantes negros(as) de todo o território nacional, que comprovem ingresso nas universidades públicas pelas Ações Afirmativas, atualmente matriculados(as) entre o 2º e o 6º semestre, e que não recebam qualquer bolsa, de nenhuma modalidade, seja de permanência ou fomento à pesquisa de caráter público ou privado.

Os estudantes selecionados para o ciclo de estudos serão contemplados com uma bolsa no valor de R$ 800 (oitocentos reais) mensais durante os 9 meses de formação com o projeto.

“Com este trabalho, possibilitamos a ampliação de conhecimento acadêmico sobre os estudos e pesquisas que envolvam mudanças climáticas e racismo ambiental. Além disso, sabemos quanto é difícil para estudantes negros e negras permanecerem na universidade, algo que o projeto contribuirá com as bolsas para estudantes cotistas, negras e negros nos cursos de graduação”, afirma Diosmar Filho, geógrafo, pesquisador da IYALETA – Pesquisa, Ciência e Humanidades, responsavel pelo projeto “Amazônia Legal Urbana – Análises Socioespaciais de Mudanças Climáticas”.

“Estamos trazendo à tona esse assunto de forma pioneira ao convocar estudantes negros(as) a pesquisar e se engajar nessa causa tão essencial para as próximas décadas. Somos uma organização negra refletindo para que nossa população crie alternativas de vida e possibilidades de enfrentamento ao genocídio ambiental que se anuncia”, conclui Vanessa Nascimento, diretora-executiva do Instituto de Referência Negra Peregum.

Sobre o Instituto de Referência Negra Peregum

Criado por militantes da luta por educação, o instituto compõe o movimento negro brasileiro. É uma organização sem fins lucrativos, com natureza de direito privado e tem a missão de promover a difusão da educação, da comunicação e dos direitos humanos, bem como a oferta de cuidado e assistência e o incentivo do protagonismo da população negra no Brasil, suas organizações e novas lideranças da periferia, comprometidas com os desafios sociais da realidade brasileira. A organização atua apoiando iniciativas e projetos populares que promovam pessoas negras, moradoras e moradores de territórios periféricos e vulneráveis, além de organizações, movimentos e coletivos.