Número de mulheres cresce 973,8% no tênis mato-grossense

Carolina Beltramin é bicampeã do ranking estadual na principal categoria feminina (2021 e 2020) e a maior representante do tênis feminino de MT

Publicado por: Rosano Almeida

Por Junior Martins

A Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) registrou crescimento de 310,7% na quantidade de inscrições de tenistas no Circuito Mato-grossense de Tênis, na comparação dos resultados do ano de 2021 com 2015, e, além desse indicador, documentou aumento exponencial de 973,8% na quantidade de inscrições de mulheres na competição, na mesma comparação de 2021 com 2015.



Os dados apontaram avanço de 672 inscrições de tenistas no total de 2015, com dez torneios que variaram entre o mínimo de 34 e o máximo de 99 inscrições cada, para 2760 inscrições em 2021, com treze torneios que variaram entre 72 e 351 inscrições cada. E, segundo o presidente da FMTT, Rivaldo Barbosa, as inscrições femininas saltaram do total de 61 em 2015 para 655 em 2021.



“Em 2015, chegamos a ter torneios sem feminino por falta de quórum para formar uma chave. Tínhamos torneios precários, mas demos uma virada naquele ano. Foram vários os motivos do crescimento do tênis. Por exemplo: remodelagem do formato do circuito, torneios mais organizados e personalizados, melhor comunicação interna e externa, maior facilidade de inscrições, entre outros. Um enorme trabalho em equipe.”, disse o presidente da FMTT, Rivaldo Barbosa.



O feminino é um dos principais destaques no crescimento do tênis e isso pode ser medido pela sua representatividade no total anual de inscrições. Em 2015, do total de 672 inscrições, o feminino representou apenas 9,08% das inscrições. Porém, em 2021, do total de 2760 inscrições, o feminino representou 23,73%. E, segundo a tenista e vice-presidente administrativa e de finanças da FMTT, Maria do Carmo Mendes, a tendência é de contínuo crescimento do tênis feminino.



“Participei de quase todos os torneios de tênis de 2015 até 2021. Nós tínhamos apenas duas categorias femininas e agora temos quatro. Fico muito feliz e me impressiono ao ver tantas mulheres em quadra. Elas começaram a praticar tênis pela atividade física, depois foram se apaixonando pelo esporte e passaram a participar das competições. Agora competir é um motivador para continuarem a praticar e a se aperfeiçoar como atletas.”, relata Maria do Carmo Mendes.



O calendário do Circuito Mato-grossense de Tênis 2021 foi, inicialmente, criado com 18 etapas em oito cidades, mas, por conta da pandemia Covid-19, precisou cancelar cinco etapas e encerrou o ano com treze torneios em seis cidades. E, mesmo assim, conseguiu registrar crescimento frente aos anos pré-pandemia.



Diante disso, a FMTT prevê mais avanços para 2022, especialmente no feminino e nas categorias infanto-juvenil (jovens e adolescentes) e Tennis Kids (crianças). E, por isso, criou, neste ano, o Departamento de Infanto-Juvenil e Tennis Kids.



Ídolo



Aos 14 anos, Carolina Beltramin de Campos se consagrou bicampeã do ranking estadual de tênis 2021, na categoria feminina de maior nível técnico, a 1ª Classe Feminina com 1240 pontos. Seguida por Maria do Carmo Mendes, 59 anos, na segunda posição com 750 pontos e por, empatadas em terceiro lugar, Debora Lemes, 32 anos, e Janaína Brasileiro, 42 anos, ambas com 710 pontos. E, com o bicampeonato, Carol consolida-se como ídolo para as pequenas (Tennis Kids) e também às não tão pequenas tenistas do feminino (Infanto-juvenil e Classes).



“Precisa de muito treino e técnica e de melhorar em muitos pontos para vencer. Hoje converso bastante com as meninas do Tennis Kids e elas falam que me admiram, que acham meus movimentos bonitos e certinhos e que querem jogar como eu e isso me deixa muito feliz. Sinal de que o esforço e a dedicação deram resultados. Sei que elas serão grandes jogadoras no futuro e que darão trabalho para quem jogar com elas.”, comentou a bicampeã, Carolina Beltramin.



Campeões 2021



1ª Classe Pro – Richard Gama

1ª Classe – Mário Meira

1ª Classe Feminina – Carolina Beltramin

1ª Classe +34 – Gustavo Rodrigo Costa

2ª Classe – Gustavo Meotti

2ª Classe Feminina – Ariella Uemura

2ª Classe +34 – Jalail Zain

3ª Classe – Leonardo Bresolin

3ª Classe Feminina – Olívia Dal Maso

4ª Classe – Fábio Dias

5ª Classe – Tober Pavan

Principiante – Marciel Viana

Principiante Feminino – Karin Fernanda Schwaab



Administração



A Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) gere a prática das modalidades esportivas Tênis e Beach Tennis em Mato Grosso. E a diretoria (2018-2022) é composta pelo presidente, Rivaldo Barbosa, vice-presidente técnico, Bruno França, vice-presidente administrativo e de finanças, Maria do Carmo Mendes, vice-presidente de relações esportivas, Joílson Borges e pelo diretor de Beach Tennis, Adalberto Bião Neto. Com sede, no Clube Monte Líbano, em Cuiabá.