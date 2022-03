Novo concessionário TIPLER inaugura em Cuiabá-MT

Modelo de negócio inteligente com muita inovação e tecnologia em recapagem de pneus chega à capital e ao estado do Mato Grosso com a Recapadora Palo Pneus

Publicado por: Rosano Almeida

Por Adriana Schio

Uma das regiões mais prósperas e mais importantes do Brasil para o segmento do agronegócio e de transportes conta agora com um concessionário TIPLER. Inaugurou em Cuiabá a Recapadora Palo Pneus, que passa a atender a cidade, a região e o estado do Mato Grosso.

Instalada estrategicamente no Distrito Industrial de Cuiabá, a menos de 500 metros da Rodovia BR-364, eixo que liga o sul de MT ao norte do estado e demais regiões, a nova unidade TIPLER é voltada ao atendimento da região e de todo o estado, por meio de vendedores e coletas externas com frota própria. Os profissionais da Recapadora Palo Pneus passaram por um treinamento de qualificação na fábrica da TIPLER, em São Leopoldo (RS), o que possibilitará a execução de um serviço de excelência em recapagem de pneus.

O modelo de negócio entregue pela TIPLER vai muito além de uma reformadora de pneus. É um modelo de negócio inteligente com muita inovação e tecnologia. O que existe de mais moderno e inovador ao se pensar em recapagem de pneus está dentro desse conceito que, além disso, utiliza os produtos TIPLER, marca de qualidade premium em recapagem de pneus.

“Temos produtos de excelência para ofertar aos nossos clientes, tecnologia de ponta para realizar e aplicar os serviços que iremos desempenhar, o apoio e o know-how da TIPLER para o suporte necessário, e uma equipe bem treinada e com experiência no segmento. Todos esses fatores nos trazem expectativas muito otimistas para o negócio”, afirmam os proprietários da Recapadora Palo Pneus, Aline Henz, Israel Henz e Tiago Henz, que apostam no elevado potencial local dos segmentos rodoviário e agrícola, consumidores em alta escala dos produtos oferecidos pelo modelo de negócio da TIPLER. Os empreendedores contam que escolheram a TIPLER como parceira em virtude da alta tecnologia ofertada pelos equipamentos que realizam o processo de recapagem associada à qualidade dos produtos da marca e o treinamento e acompanhamento técnico e comercial da fábrica.

Benefícios da Solução TIPLER

Padronizar processos e, com isso, ampliar a produtividade, maximizar resultados e gerar maior lucratividade aos concessionários parceiros. Essa é a proposta da TIPLER, que une os cinco pilares básicos para o sucesso de uma recapadora de pneus: equipamentos modernos, tecnológicos e inovadores; padronização dos processos; layout compacto e otimizado para alta produtividade; pessoas treinadas e capacitadas para garantir a segurança e a confiabilidade do processo; e a qualidade dos produtos TIPLER.

No Mato Grosso, a TIPLER já tem concessionários em Sorriso, Sinop, Rondonópolis e Várzea Grande, e agora passa a estar presente também em um polo importante do estado que é Cuiabá. “Queremos atender a região e os clientes com o que existe de melhor em recapagem, realizando um serviço de excelência com o que existe de mais moderno em equipamento e tecnologia para recapagem, serviços padronizados e equipe altamente treinada, além de entregar a qualidade premium dos produtos TIPLER”, ressalta Ronaldo Malesza, gerente comercial da Unique.

“Para a TIPLER, Cuiabá e região são um excelente mercado de recapagem, onde grandes players do transporte nacional possuem sede e buscam por um serviço de recapagem seguro e de qualidade. Pensando em atender esse mercado, a TIPLER firmou parceria com a Palo Alto, empresa ligada ao ramo de transporte com excelente atuação na região que, além dos serviços já ofertados aos transportadores e clientes, incrementa a sua atuação com a recapagem de pneus TIPLER”, complementa Malesza.

Sobre a Unique

Fundada em 1975, a Unique Rubber Technologies possui ampla expertise na fabricação de produtos de borracha, situando-se entre os principais players do Brasil e das Américas na indústria da borracha e recapagem de pneus. Seu portfólio de produtos inclui bandas de recapagem e compostos de borracha. Sediada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a unidade produtiva conta com aproximadamente 250 mil m², dos quais 65 mil m² são dedicados à estrutura fabril. Considerada o mais moderno parque fabril das Américas dedicado à produção de borracha, a estrutura é preparada para atender às mais variadas demandas do mercado de borracha com tecnologia de ponta, processos industriais otimizados e soluções eficazes que resultam em alta eficiência e competitividade. O parque fabril possui dois laboratórios equipados com o que há de mais moderno em aparelhos para ensaios de elastômeros, permitindo a pesquisa e desenvolvimento de novos compostos e o controle em tempo real de todo o processo de fabricação das borrachas produzidas, garantindo, assim, os padrões de qualidade e excelência exigidos pelo mercado. A Unique possui duas marcas próprias, Tipler e Borex. O grupo gera mais de 400 empregos diretos. Suas soluções atendem grandes players do mercado de recapadores, transportadores e indústrias de todo o Brasil e da América Latina. Saiba mais no site da Unique.