Yoki traz os sabores juninos churros e maçã do amor de pipoca de micro-ondas em edição especial Yokermesse

Em março os sabores especiais chegam aos principais pontos de venda de todo país já trazendo aquele gostinho de festa junina tão amado pelos brasileiros

Publicado por: Rosano Almeida

Por Camila Pego

Um dos eventos mais esperados pelos brasileiros é a Festa de São João, celebração sinônimo de comidas típicas, saborosas e de muita conexão entre as pessoas. E a Yoki , principal marca da General Mills na América Latina e apaixonada por arraial, já deu start aos festejos juninos com o lançamento da pipoca de micro-ondas com cobertura de churros e a volta do sabor maçã do amor, um grande sucesso de 2021, que estará disponível também este ano no mercado brasileiro, antecipando a temporada de festa junina.

A Yoki uniu o sabor do churros, doce que é tradição nas barraquinhas das quermesses, com a crocância da pipoca e criou uma experiência apetitosa, surpreendente e tudo a ver com a Festa Junina, reforçando sua liderança no mercado de pipoca e a presença em um momento muito importante para a cultura dos brasileiros.

Além dessa novidade, a marca trouxe novamente a pipoca maçã do amor, que foi um caso de “amor à primeira saboreada” e obteve grande aceitação no ano passado, quando foi lançado pela primeira vez no mercado. Diante desse sucesso e dos feedbacks positivos dos consumidores, a pipoca vermelha ganha novamente destaque. Com essa dupla de pipocas juninas, a Yoki está pronta para adoçar a festa junina dos brasileiros.

“Mesmo com a pandemia e as pessoas em casa, a Festa Junina é um momento de comemoração importante para os brasileiros e a Yoki não poderia ficar de fora. As nossas pipocas juninas reforçam a nossa presença nesse momento tão especial e ressaltam o compromisso da marca em trazer inovações e sabores que estejam sempre conectados com os brasileiros”, explicou Silvia Araújo, gerente de Marketing da Yoki na General Mills Brasil.

As pipocas de micro-ondas nas coberturas churros e maçã do amor são encontradas nas versões 160g. Além dos novos sabores, a marca já possui em sua linha doce as opções chocolate e caramelo. Já para os fãs de pipocas salgadas, as sugestões ficam por conta das versões Natural, Natural com Sal, Manteiga, Toques do Chef, Manteiga de Cinema e Bacon, nas embalagens de 100g e, para quem se interessa por uma porção menor, a Yoki oferece os sabores manteiga, natural e natural com sal nas embalagens de 50g.

Yoki é carro chefe da General Mills na América Latina

A tradição e o reconhecimento de Yoki pelos brasileiros como marca sinônimo de categorias como pipoca, farofa, amendoim e batata-palha, também é refletida no grande protagonismo de Yoki nos negócios e nas ambições da multinacional norte-americana como a principal marca da General Mills na América Latina. A empresa, que recentemente fez ajustes operacionais para acelerar o crescimento dos negócios no Brasil, turbinou a capacidade de produção da pipoca tradicional e da pipoca de micro-ondas em 30% com um investimento em sua principal unidade produtiva no país, localizada em Pouso Alegre/MG.

Além do acréscimo nas atividades fabris, a General Mills realiza constantes investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento Agro, por meio de um programa com aplicação de tecnologia única no Brasil para produção de pipoca. A companhia conta com parceiros para análise e cruzamento de sementes e espécies de milho de pipoca para obtenção de grãos com altíssima qualidade dentro da categoria.

Sobre Yoki

Presente na vida dos brasileiros há mais de 30 anos, Yoki possui um portfólio completo para diversas ocasiões de consumo e entretenimento — são mais de 20 categorias com mais de 300 produtos. Fundada nos anos 80 por Yoshizo Kitano, empresário e imigrante japonês, que tinha como objetivo trazer mais conveniência para a vida das pessoas, por meio de produtos fáceis, acessíveis e de qualidade, a marca conecta os seus consumidores junto aos produtos gastronômicos distribuídos em suas linhas, celebrando assim momentos leves e genuínos com aqueles que se ama. Dentre as inovações trazidas ao país, estão: a pipoca de micro-ondas e a criação da farofa pronta. A marca é líder de mercado de categorias criadas como pipoca de micro-ondas, farofa, grãos e farináceos.

Sobre a General Mills

A General Mills é uma empresa líder global em alimentos e trabalha ‘fazendo os alimentos que o mundo ama’. Suas marcas globais incluem Cheerios, Annie’s, Yoplait, Nature Valley, Häagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso, Wanchai Ferry, Yoki, Blue e muitas outras. Com sede em Minneapolis, Minnesota, EUA, a companhia chegou ao Brasil em 1997, quando iniciou as vendas do sorvete premium Häagen-Dazs. Em 2012, adquiriu o Grupo Yoki Alimentos, conquistando um novo modelo de negócios e tornando-se proprietária das marcas Yoki, Kitano e Mais Vita, reconhecidas pelos brasileiros há décadas.