MovilePay anuncia mais de 100 vagas remotas até março de 2022

Entre as posições estão Product Manager, Cientista de Dados e Pessoa Desenvolvedora Backend

Publicado por: Rosano Almeida

Por Fabiana Treu

Visando impulsionar o crescimento acelerado do Banco dos Restaurantes, a MovilePay vai contratar mais de 100 pessoas nos próximos cinco meses. O objetivo é dar ainda mais robustez ao time, principalmente às áreas de tech, crédito e banking, e, assim, ampliar a adoção da conta digital iFood no Brasil.

As vagas são, em sua maioria, para pessoas de nível sênior e especialista que atuam como desenvolvedora backend, Product Manager e Product Owner, além de cientista de dados para modelagem de crédito.

As contratações fazem parte da estratégia de crescimento da fintech, que em agosto captou R﹩180 milhões por meio do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). O recurso está sendo utilizado para fornecer crédito aos restaurantes parceiros do iFood com taxas mais competitivas que os bancos tradicionais, o que vem impulsionando a estrutura interna da empresa.

Ao todo, serão 130 vagas, todas remotas, sendo 45% delas até o final de 2021 e 55% no primeiro trimestre do próximo ano. A expectativa é preencher a maioria com perfis diversos. As pessoas interessadas deverão acessar a página de carreiras no Linkedln da MovilePay para se candidatar às oportunidades, que serão divulgadas paulatinamente.

“Buscamos pessoas com perfil disruptivo, orientado à inovação e olhar empreendedor para nos ajudar a alcançar a nosso sonho grande de ser a maior fintech do Brasil e a carteira digital preferida de 100 milhões de pessoas”, afirma Roberta Porcelli, diretora do time de Gente da MovilePay.

Sobre MovilePay

A MovilePay, fintech do ecossistema Movile, foi fundada com o objetivo de oferecer soluções de financeiras, tais como crédito, adquirência (POS e QR Code) e serviços bancários (conta e carteira digital), implementadas a partir de parcerias com outras empresas do setor de tecnologia, a começar pelo iFood. Nascida em 2019, a startup quer revolucionar o mercado de pagamentos e serviços financeiros trazendo soluções descomplicadas, inovadoras e digitais para seus clientes.