Mousse Galak Negresco com café chega às lojas da Mais1.Café em parceria com a Nestlé

Doce gelado é opção prática e saborosa para experimentar a qualquer hora

Por Fernanda Simplício

A Mais1.Café, uma das maiores redes de cafeterias do país, anuncia o Mousse Galak Negresco com café como mais uma das opções de sabores para degustar em todas as unidades pelo Brasil. Com sabor suave e equilibrado, a nova sobremesa exclusiva da rede é feita a partir da combinação da doçura do chocolate branco Galak com a textura do biscoito Negresco incorporada à intensidade do café que é a cara da franquia.

A novidade integra a quinta parceria entre a Mais1.Café e a Nestlé, que já acumula produtos de sucesso entre os clientes, como Croissant recheado com pasta de KitKat, o Super Cappuccino KitKat e o Super Cappuccino Galak Negresco, além do leite vegetal exclusivo Nature’s Heart. “Estamos muito animados em continuar essa colaboração frutífera. Seguir o trabalho com a Nestlé amplia a nossa oferta de produtos com alta qualidade e excelente sabor”, diz Vinícius Delatorre, diretor operacional e sócio-fundador da Mais1.Café.

Segundo o executivo, a parceria permite inovação e diversificação de portfólio. “São novas opções aos clientes que fortalecem a nossa presença no mercado, pois o sabor agrada a todos que buscam uma sobremesa deliciosa e diferenciada”, compartilha.

Para experimentar o novo sabor, consulte a unidade mais próxima no site da Mais1.Café.

Sobre a Mais1.Café

A Mais1.Café foi fundada em dezembro de 2019 pelos empresários Alan Parise, Gare Marques, Hilston Guerim e Vinícius Delatorre e nasceu com o propósito de unir a qualidade do café especial com a agilidade do atendimento “to go”, possibilitando que as pessoas consigam tomar um café da melhor qualidade mesmo que estejam na correria do dia-a-dia. O objetivo é otimizar a experiência do cliente por meio de um atendimento totalmente personalizado e digitalizado. A rede oferece bebidas em várias opções, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial. Para acompanhar as bebidas, o cardápio tem salgados e doces importados da Europa que possibilitam diversas combinações para potencializar tal experiência. Atualmente, a Mais1.Café está presente em mais de 250 cidades, em 25 estados brasileiros e no Paraguai, e conta com mais de 600 unidades confirmadas no Brasil. Para 2023, a expectativa da rede é ultrapassar as 800 lojas em todo o território nacional.

Markable