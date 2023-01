Moradia compacta é opção para quem quer sair do aluguel ou busca a primeira casa própria

A acessibilidade de preço, busca pela primeira moradia, com aumento da participação da população mais jovem, e a localização são fatores que incentivam o aquecimento desse mercado

Da Assessoria

O conceito de viver com menos espac¸o em uma casa compacta tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. Essa é uma tendência nova no mercado imobiliário, que vem investindo neste segmento como uma aposta para o público que está em busca da primeira moradia própria, além de praticidades. Nesse cenário, o lançamento de apartamentos na faixa de 30m² até 65m² de área útil já representa a maior parte do mercado em Cuiabá.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como a inflação do aluguel, fechou o ano de 2022 com alta de 5,45%, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Além do valor do aluguel, três fatores incentivam esse aquecimento do mercado de apartamentos menores: a acessibilidade de preço; a busca pela primeira moradia própria, com aumento da participação da população mais jovem, e a busca por mobilidade urbana.

E se engana quem acha que esse tipo de imóvel faz os moradores se sentirem “apertados”, já que os projetos das moradias compactas são bem planejados, o que permite uma melhor disposição dos espaços com a metragem ideal para as necessidades de uma família. Esse pensamento torna-se até mesmo sustentável, já que o desperdício não ocorre durante a construção e nem mesmo na manutenção do mesmo.

Nos grandes centros, os lançamentos desse tipo já representam quase 90% do mercado e essa tendência já chegou à capital mato-grossense. “Este é um imóvel em que as pessoas começaram a se interessar, porque tem um ticket menor e é muito procurado por quem busca a entrada no mercado de imóveis e pelos jovens, que antes vivia de aluguel e hoje tem a possibilidade de compra”, explica o diretor do Grupo Vivart, Victor Bento.

Outro ponto que se torna atrativo é o financiamento imobiliário ser atrelado à caderneta de poupança ou ao fundo de garantia, que fechou 2022 em 7,9%%. O valor não subiu na mesma magnitude que a taxa Selic, que chegou a 13,75% porque não tem essa relação direta. Com isso, quem compra com financiamento imobiliário está pagando juros negativos e aplica o dinheiro a um valor maior do que o do financiamento, o que incentiva a compra.

Em Cuiabá, um modelo de moradia compacta é o Moov, imóvel desenvolvido pela Vivart, que oferece modernidade e praticidade, com apartamentos de 30 a 64m² e plantas flexíveis. O empreendimento conta ainda com diversos serviços que proporcionam uma melhor qualidade de vida, como um terraço com skybar da Budweiser, espaço coworking, academia BTFIT totalmente equipada com equipamento de primeira linha da Technogym e mais.

Após a pandemia, o imóvel passou a ser enxergado como uma extensão do seu ambiente de trabalho e lazer. Por isso, o Grupo Vivart procurou trabalhar um projeto que possibilitasse ao cliente uma moradia agregadora. “As pessoas hoje querem praticidade e isso ficou mais evidente para o próprio público, após a pandemia. Ter esses vários tipos de serviço na própria casa é uma experiência muito agregadora”, avalia Victor Arantes.

Vivart

É uma construtora mato-grossense que desenvolve projetos autorais, priorizando a qualidade de vida de seus clientes e rentabilidade para os investidores. Quem tiver interesse em adquirir um dos empreendimentos do grupo, basta procurar o canal de vendas (65) 4042-0176 ou acessar o site www.grupovivart.com.br.

A Vivart está localizada na Rua Castelo Branco, 113, bairro Quilombo, em Cuiabá.

Dialum