Momiji será o arroz oficial do maior festival japonês de rua do mundo

A marca da Camil Alimentos será o arroz oficial do Tanabata Matsuri, que acontece nos dias 15 e 16 de julho no bairro da Liberdade

Da assessoria

O arroz oriental Momiji, da Camil Alimentos, marca presença como um dos principais ingredientes no maior festival japonês de rua do mundo. Líder do segmento no estado de São Paulo, Momiji é uma das principais marcas de arroz oriental do país e que vem, ao longo dos anos, valorizando a tradição da culinária oriental no Brasil. E, para dar mais sabor à Festa das Estrelas (como também é conhecido o festival), a marca foi escolhida como o arroz oficial do evento.

A festa é aguardada com entusiasmo por turistas de todo o Brasil e acontece tradicionalmente na célebre Praça da Liberdade-Japão, em São Paulo. A expectativa é que o evento atraia mais de 200 mil pessoas, que poderão desfrutar dessa celebração.

Fernando Carvalho, Gerente de Marketing Grãos da Camil Alimentos, revela a importância de fazer parte de uma festividade cultural tão significativa: “É motivo de grande orgulho para a nossa marca participar de um evento tão tradicional como o Festival Tanabata Matsuri, em sua 44ª edição. O arroz Momiji está presente nas mesas dos apreciadores da culinária oriental, e está em nosso plano fortalecer cada vez mais nossa conexão com a cultura e a culinária japonesa”.

O Tanabata Matsuri ocorrerá nos dias 15 e 16 de julho, das 10h30 às 18h, com uma programação cultural gratuita repleta de apresentações musicais, arte, danças e gastronomia.

Sobre a Camil Alimentos

Uma das maiores empresas de alimentos da América do Sul, a multinacional brasileira Camil Alimentos iniciou sua trajetória no mercado nacional de arroz em 1963, atuando hoje nas categorias de grãos, açúcar, pescados enlatados, massas e cafés no Brasil. A Camil – que opera no Brasil, Uruguai, Chile, Peru e Equador – possui uma estratégia de negócios pautada pela diversificação do portfólio, lançamento de produtos, aquisições estratégicas e expansão para mercados externos, com foco em marcas reconhecidas em todos os seus mercados de atuação.