Maiara e Fernando se casam, em cerimônia caipira, na Yokermesse

Publicado por: Rosano Almeida

O momento tão esperado chegou! Os cantores Maiara e Fernando celebraram a união em um casamento caipira para ninguém botar defeito. Com a ajuda de seus parceiros, Maraisa e Sorocaba, como daminha e padre, os sertanejos “disseram sim” com uma declaração de amor improvisada durante a live da “Yokermesse em Dobro”, promovida neste sábado pela Yoki, marca de alimentos da General Mills.

O casamento foi um dos pontos mais aguardados do evento comandado pelas duplas, que garantiu entretenimento aos brasileiros na noite deste sábado com um repertório especial de hits famosos e clássicos de suas carreiras, além de comidas saborosas e, claro, um típico cenário junino para manter viva a tradição do São João em casa.

A Yokermesse, plataforma criada em 2020 pela Yoki em parceria com a agência FCB Brasil, tem o objetivo de levar as tradições juninas aos quatro cantos do país e para dentro dos lares. A iniciativa presta um serviço aos consumidores, durante os meses de maio a julho, com diversos conteúdos – receitas, brincadeiras e decoração típica – que ajudam a preparar as festas juninas em casa, além de entretenimento.

Sobre Yoki

Presente na vida dos brasileiros há mais de 30 anos, Yoki possui um portfólio completo para diversas ocasiões de consumo e entretenimento – são mais de 20 categorias com mais de 300 produtos. Fundada nos anos 80 por Yoshizo Kitano, empresário e imigrante japonês, que tinha como objetivo trazer mais conveniência para a vida das pessoas, por meio de produtos fáceis, acessíveis e de qualidade, a marca existe para conectar os seus consumidores por meio da comida, celebrando os momentos leves e genuínos com aqueles que se ama. Dentre as inovações trazidas ao país, estão: a pipoca de micro-ondas e a criação da farofa pronta. A marca é líder de mercado de categorias criadas como pipoca de micro-ondas, farofa, grãos e farináceos.

Sobre a General Mills

A General Mills é uma empresa líder global em alimentos e trabalha “fazendo os alimentos que o mundo ama”. Suas marcas globais incluem Cheerios, Annie’s, Yoplait, Nature Valley, Häagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso, Wanchai Ferry, Yoki, Blue e muitas outras. Com sede em Minneapolis, Minnesota, EUA, a companhia chegou ao Brasil em 1997, quando iniciou as vendas do sorvete premium Häagen-Dazs. Em 2012, adquiriu o Grupo Yoki Alimentos, conquistando um novo modelo de negócios e tornando-se proprietária das marcas Yoki, Kitano e Mais Vita, reconhecidas pelos brasileiros há décadas.