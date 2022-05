Louvada traz chopp gelado, rock’n’roll e churrasco em happy hour

São mais de 20 tipos de chopp artesanais disponíveis das 17h às 22h

Como já é tradição, em uma quinta-feira por mês, a Louvada abastece seus barris e recebe os apreciadores de cerveja para um happy hour de respeito na sua fábrica. Desta vez, o evento deste dia 5 de maio, terá um atrativo especial. É que os churrasqueiros do Festival Braseiro estarão no local para proporcionar aos visitantes a união de duas das paixões nacionais: churrasco e chopp gelado.

A partir das 17 horas, os portões da fábrica da cervejaria, que fica localizada na Avenida das Torres, no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá, já estarão abertos à espera do público. A banda mato-grossense, Heróis de Brinquedo, será a responsável por agitar a programação musical até as 22 horas, com o seu rock’n’roll autoral, que faz sucesso na região já há mais de quinze anos.

“Estamos felizes com essa parceria que une duas experts no que fazem: Braseiro no mundo das carnes e Louvada no da cerveja. Por isso, aproveitamos o happy para trazer para o nosso público um pouquinho do que vai rolar por lá. O que queremos é que as pessoas se divirtam como em todas as outras edições. Ou seja, com chopp, gastronomia e música”, diz Gregório Ballarotti, sócio e diretor geral da Louvada.

Além disso, a churrasqueira profissional Suzi, responsável por uma das estações de carne do Braseiro, que acontecerá no dia 14 de maio, também estará no local. Neste ano, o evento gastronômico beneficente, que é referência nacional em sua área, terá a Louvada como sua cerveja oficial. Durante o happy hour da Louvada, inclusive, terá ponto de venda de ingressos do festival.

“Esse ano é a retomada do Festival Braseiro, após dois anos de paralisação por conta da pandemia. Então, quisemos preparar uma edição especial e com o melhor em qualidade que o nosso público poderia ter. Estamos honrados em poder contar com a Louvada, que assim como nós, é referência na sua área e legitimamente mato-grossense”, pondera Marco Túlio Duarte Soares, presidente da Associação Braseiro.

LOUVADA

Além de Cuiabá, a Louvada possui fábrica também em Porto Velho, Rondônia. Em Goiânia (Goiás), Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Manaus (Amazonas), Rio Branco (Acre) e Jataí (Goiás), a marca possui ainda os chamados “taproom”. Bares com atendimento em balcões, onde o cliente pode provar as cervejas diretamente das torneiras.

FESTIVAL BRASEIRO

O Festival Braseiro está na sua 8ª edição e vai ajudar 14 entidades beneficentes com a doação de 100% dos lucros. Desta vez, serão 100 estações de carne, além de diversos shows e cerveja Louvada. O evento acontece no dia 14 de maio, no Rancho Dourado, em Cuiabá.

