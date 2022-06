Ipiranga Lubrificantes lança nova linha de fluídos para caminhões

Produto proporciona proteção para todo sistema de arrefecimento com duração total de 5 anos entre trocas

Por Rodrigo Dutra

O Ipiranga Radiador Caminhão é o novo fluído da Ipiranga Lubrificantes, nos modelos concentrado e pronto para uso, que atua diretamente na proteção de todo o sistema de arrefecimento, com durabilidade de proteção total de 650.000 quilômetros, 5 anos ou 8.000 h para caminhões e ônibus.

Conta com inibidores de origem orgânica e uma formulação isenta de fosfato, silicato, nitrito, borato e aminas, bem como tecnologia de carboxilatos para proteção do arrefecimento contra ferrugem e incrustações no radiador e cavitação em bomba d’água. Ainda proporciona eliminação da formação de depósito abrasivos devido a utilização da tecnologia orgânica e, alinhado com os melhores padrões de sustentabilidade, é biodegradável quando novo.

É recomendado para uso em sistemas de arrefecimento de veículos pesados movidos a diesel, como caminhões, utilitários, máquinas agrícolas e motores estacionários. Pode ser utilizado em radiadores de alumínio ou ligas de cobre e motores de ferro fundido ou alumínio.

“Esta nova linha é desenvolvida em nosso Centro de Tecnologia ICONIC, que oferece serviços de análise físico-química da qualidade e desempenho de combustíveis e lubrificantes para todos os produtos da marca Ipiranga. O Ipiranga Radiador Caminhão está alinhado com o Futuro Sustentável, iniciativa desenvolvida com colaboradores, fornecedores, distribuidores, clientes e parceiros para que os negócios corporativos possam evoluir em convergência com o bem-estar social e o respeito aos ecossistemas em todo planeta”, comenta Fernanda Ribeiro, Gerente de Gestão de Produtos da ICONIC, que tem a Ipiranga Lubrificantes como uma de suas marcas.

Completando 85 anos de credibilidade junto aos brasileiros, a Ipiranga Lubrificantes tem uma ampla linha de produtos e grande expertise em motores e equipamentos, oferecendo soluções completas para veículos pesados e leves, além de atender segmentos estratégicos — como agronegócio, mineração, siderurgia, construção civil, transporte, entre outros -, que são essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país.